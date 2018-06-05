خبرگزاری مهر-گروه هنر-علیرضا سعیدی: گروه هم خوانی «لیله القدر» از جمله گروه های فعال موسیقی مذهبی است که از دو دهه پیش فعالیت خود را در حوزه اجرای آثار موسیقایی مرتبط با قرآن و اهل بیت آغاز کرده است. این گروه که در ابتدا به عنوان یک مجموعه فعال در حوزه تواشیح مورد توجه مخاطبان قرار گرفت علاوه بر اجرای چند زبانه آثارشان سبک جدیدی از هم خوانی آثار مذهبی را شکل داده و با به کار گرفتن موسیقی تلاش کردند فضای متفاوتی از اجراهای این چنینی را ارایه دهند.

شیوه ای که گروه هم خوانی «لیله القدر» طی سال های اخیر پیش گرفته، شیوه ای رایج در کشورهایی چون لبنان، سوریه، ترکیه و برخی دیگر از کشورهای اسلامی است. ضمن اینکه در سال های اخیر و پس از فعالیت مجموعه هایی چون «لیله القدر» گروه های نوظهور دیگری نیز در ایران مشغول به فعالیت شده اند.

فرارسیدن ماه مبارک رمضان و همچنین بیست و پنجمین سالگرد تاسیس گروه هم خوانی بین المللی «لیله القدر» که این بار تمایل دارند با عنوان گروه «موسیقی الهی لیله القدر» به مخاطبان معرفی شوند بهانه ای شد تا به دعوت گروه هنر خبرگزاری مهر ضمن رونمایی از دو اثر جدیدشان که متناسب با ایام ماه رمضان تولید شده، طی یک نشست رسانه ای از ربع قرن فعالیت خود در این عرصه، فعالیت های پیش رو و تلاش برای برای برگزاری یک جشنواره موسیقی ویژه صحبت کنند.

صالح دریایی فرد مدیرعامل موسسه «لیله القدر» و سرپرست این مجموعه در ابتدای این نشست بیان کرد: گروه هم خوانی «لیله القدر» بیش از ربع قرن است که فعالیت خود را در حوزه موسیقی مذهبی آغاز کرده و تلاش دارد در تبلیغ دین اسلام و مذهب شیعه آثاری را تولید کند. ما در این مدت ضمن توجه به چنین مضامینی همواره به این موضوع نیز توجه داشتیم که کارهای تولید شده حتما متناسب با سلیقه مخاطبان باشد و در این راه ضمن تولید کارهایی با موضوعات قرآن کریم و اهل بیت (ع) آثاری با موضوعات اجتماعی هم تولید کردیم.

فعالیت های بین المللی و تمرکز روی اجراهای چند زبانه

وی ادامه داد: آنچه گروه هم خوانی «لیله القدر» در این سال ها به آن توجه داشته، جذب جوانان بوده و در این راه نوآوری یکی از مهم ترین اولویت های ما است و تلاش داریم مانند کشورهایی چون لبنان و سوریه به فضای جدیدی دست پیدا کنیم.

این فعال هنرهای مذهبی اعلام کرد: بعد از انتشار آلبوم های «حدیث انتظار» و «آرام دلها» با حمایت سازمان تبلیغات اسلامی مخاطبان از آثار ما استقبال و ما را ترغیب کردند که گام های بلندی برای حضور بین المللی نیز برداریم. در این راه سفرهای متعددی را برای اجرای چند برنامه به کشورهای مختلف داشتیم که به تبع آن آثاری هم با زبان های مختلف به مخاطبان ارایه شد.

دریایی فرد افزود: گروه هم خوانی «لیله القدر» برای حضور بین المللی کارهای مطالعاتی بسیار قوی را انجام داده که در راستای این فعالیت اثر مکتوبی را با موضوع موسیقی آسمانی کشورهای اسلامی منتشر کردیم. در ضمیمه این اثر نیز استفتائات مقام معظم رهبری و هفت تن از علمای ارجمند دیگر پیرامون این موضوع به مخاطبان ارایه شده و تصور می کنم اقدام موثری برای آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان کشورهای دیگر از فعالیت های ماست. ما بسیار مفتخریم از اینکه وقتی در یکی از اکسپوهای کشور چین برای اجرای برنامه رفتیم توانستیم اثری را به زبان چینی اجرا کنیم.

وی اضافه کرد: همه آنچه ما در این بیست و پنج سال انجام دادیم تلاشی برای ارایه آثار متفاوت در حوزه تواشیح و هم خوانی است که امیدوارم توانسته باشد با مخاطبان ارتباط برقرار کند.

«لیله القدر» یک گروه موسیقی الهی است

این مدرس دانشگاه در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر تاکید گروه بر عنوان «موسیقی الهی» توضیح داد: پس از اینکه مقام معظم رهبری در فرمایشات خود تاکید داشتند که به جای استفاده از کلمه «تواشیح» از کلیدواژه هایی چون «توحیدیات»، «هم سرایی» یا «هم خوانی» استفاده شود ما هم فعالیت های گروه را در قالب گروه هم خوانی «لیله القدر» ادامه دادیم ضمن اینکه در این مدت تلاش کردیم به عنوان «موسیقی الهی» نیز توجه کنیم زیرا دوست داریم آثارمان مخاطب را به یاد خداوند، ائمه اطهار و پیام های اخلاقی سوق دهد.

تصمیم داریم به مناسبت ۲۵ سالگی گروه، ۲۵ قطعه جدید را در مدح و رثای ائمه اطهار تولید کنیم که این آثار در قالب یک آلبوم به زبان های مختلف منتشر خواهد شد وی با اشاره به اینکه گروه شان در ماه مبارک رمضان امسال وارد ۲۵ سالگی شد، گفت: ما دنبال فضای جدیدی در حوزه موسیقی الهی هستیم تا جوان ترها بتوانند بیشتر با این نوع موسیقی ارتباط برقرار کنند. حتی سعی می کنیم اعضای جوان تر وارد گروه شوند و بر اساس سلیقه های متفاوت آثار متفاوتی را تولید کنیم. در این راستا تصمیم داریم به مناسبت ۲۵ سالگی گروه، ۲۵ قطعه جدید را در مدح و رثای ائمه اطهار تولید کنیم که این آثار در قالب یک آلبوم به زبان های مختلف با حضور هنرمندان خارجی منتشر خواهد شد.

وی افزود: ما در راستای اجرایی شدن شعار سال ۹۷ مبنی بر حمایت از کالای ایرانی نیز طرح ها و ایده هایی داریم که بر اساس آن تعدادی دیگر از گروه ها و مجموعه های فعال حوزه هم خوانی در پروژه های مشترک ما حضور پیدا می کنند.

تلاش برای معرفی هرچه بهتر موسیقی دینی

صادق دریایی فرد عضو دیگر گروه «لیله القدر» نیز در تایید صحبت های برادرش بیان کرد: هدف گروه ما بر طبق فرمایشات مقام معظم رهبری رسیدن به هنر متعالی است که متاسفانه رسانه ها کمتر به آن پرداخته اند. ما باید تلاش کنیم موسیقی دینی ایران هرچه بیشتر و بهتر از قبل به مردم معرفی شود.

وی در ادامه این نشست به موضوع تولید آثار سفارشی توسط گروه «لیله القدر» اشاره کرد و توضیح داد: ما علاوه بر تولید کارهایی که خودمان از قبل برای تولید آن اقدام کردیم، از نهادها و مجموعه های مختلف نیز سفارش دریافت کردیم که یکی از این آلبوم ها «هشت فصل عشق» است که با موضوع هشت سال دفاع مقدس از سوی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به مخاطبان ارایه و اتفاقا با استقبال خوبی هم از سوی مردم مواجه شد.

ایده برگزاری جشنواره موسیقی همبستگی کشورهای اسلامی

این کارشناس مسایل فرهنگی از ایده برگزاری جشنواره موسیقی همبستگی کشورهای اسلامی خبر داد و گفت: حدود ۵ سالی است که فعالیت برای برگزاری این جشنواره توسط گروه لیله القدر آغاز شده ولی برگزاری این جشنواره مستلزم فراهم شدن زیرساخت ها توسط نهادهایی چون حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد است. این زیر ساخت ها لزوما مالی نیست بلکه دربرگیرنده شرایطی است که ما را برای ادامه راه ترغیب کند.

دریایی فرد اظهار کرد: با توجه به اختلافات میان برخی از کشورهای اسلامی و تاکید مقام معظم رهبری بر اتحاد هرچه بیشتر کشورهای اسلامی ما می توانیم بزرگترین جشنواره موسیقی همبستگی کشورهای اسلامی را با حضور گروه های برتر جهان اسلام در تالارهای مختلف تهران و شهرستان ها برگزار کنیم. ما جشنواره را به صورت رقابتی طراحی نکردیم و مایلیم مودت و دوستی مسلمانان را به دنیا نشان دهیم.

تولید چند اثر از شهدای صدر اسلام تا شهدای مدافع حرم

صابر دریایی فرد عضو دیگر گروه «لیله القدر» نیز در این نشست گفت: اولین آلبوم گروه سال ۷۸ با حمایت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با عنوان «حدیث انتظار» در قالب نوار کاست منتشر شد و خوشبختانه استقبال مخاطبان به حدی بود که حوزه هنری برای سومین بار آن را به صورت سی دی توزیع کرد و این نشان دهنده تلاش گروه برای جلب مخاطب در راستای تولید آثاری با مضامین مذهبی بوده است. ما بسیار خوشحالیم که از همان دوران آلبوم های گروه اعم از «نگین آفرینش» و «بوی گل یاس» تبدیل به آثار پرفروشی شدند.

وی با اشاره به تولیدات جدید گروه نیز بیان کرد: ما پروژه دیگری هم داریم که به تولید چند اثر موسیقایی با موضوع شهدای صدر اسلام و شهدای مدافع حرم منتهی می شود. این پروژه در قالب یک آلبوم مجزا آماده می شود و به زودی نیز درباره جزییات آن اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

ادامه دارد...