طرح نظارت بهداشتی ویژه ماه رمضان در آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دامپزشکی آذربایجان غربی، کامیار داهیم از اغاز اجرای طرح تشدید نظارت بهداشتی ویژه ایام ماه مبارک توسط اکیپ های بازرسی بهداشتی دامپزشکی به منظور نظارت بر مراکز تولید و عرضه انواع فرآورده های خام دامی در استان خبرداد.

وی ادامه داد: به منظور کنترل و نظارت بهداشتی بر انواع گوشت و فرآورده های خام دامی در مراکز تولید و عرضه، در ایام ماه مبارک رمضان ۴۷ اکیپ بازرسی بهداشتی دامپزشکی با بکارگیری نزدیک به۶۲ نفر ناظرین بهداشتی در دو شیفت کاری در سطح آذربایجان غربی فعالیت خواهند کرد.

داهیم تاکید کرد: با توجه به خطر انتقال بیماری‌های مختلف در اثر عرضه غیر بهداشتی فرآورده‌های خام دامی، از کلیه شهروندان در خواست داریم از خرید بدون بسته‌بندی فرآورده‌های خام دامی یا دارای بسته‌بندی با برچسب مخدوش خودداری کرده و هنگام خرید موارد بسته‌بندی به تاریخ تولید، انقضا و کد بهداشتی دامپزشکی توجه کنند.

وی همچنین گفت: ستاد اجرایی نظارت بهداشتی ویژه ایام ماه مبارک رمضان اداره کل دامپزشکی استان با شماره تماس ۲۷۷۸۷۰۱– ۰۴۴۳ و شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه با شماره تماس ۳۲۴۲۶۸۴۸ -۰۴۴ از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۰ عصر آماده دریافت و ارائه هرگونه راهنمائی و پاسخگویی به سئوالات شهروندان است.