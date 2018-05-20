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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۳۷

روایتی از جلسه غیرعلنی مجلس؛

ظریف: الحاق ایران بهCFT مشکلی برای حمایت از مقاومت ایجاد نمی‌کند

ظریف: الحاق ایران بهCFT مشکلی برای حمایت از مقاومت ایجاد نمی‌کند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مشکلی برای حمایت از محور مقاومت ایجاد نخواهد کرد.

یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه کشورمان در جلسه غیر علنی امروز (یکشنبه ۳۰ اردیبهشت) مجلس گفت: محمد جواد ظریف در این جلسه گفت "آمریکا در برجام شکست خورد و ایران در برجام پیروز شد. هیچ مشکلی برای سرمایه گذاری در ایران بعد از خروج آمریکا از برجام وجود ندارد. سرمایه گذاران می‌توانند به ایران بیایند و مردم هم امید داشته باشند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ظریف در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز گفت "این لایحه هیچ مشکلی برای حمایت از محور مقاومت و همچنین مبارزه با تروریسم ایجاد نخواهد کرد."

کد مطلب 4301261

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