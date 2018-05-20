یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه کشورمان در جلسه غیر علنی امروز (یکشنبه ۳۰ اردیبهشت) مجلس گفت: محمد جواد ظریف در این جلسه گفت "آمریکا در برجام شکست خورد و ایران در برجام پیروز شد. هیچ مشکلی برای سرمایه گذاری در ایران بعد از خروج آمریکا از برجام وجود ندارد. سرمایه گذاران می‌توانند به ایران بیایند و مردم هم امید داشته باشند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ظریف در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز گفت "این لایحه هیچ مشکلی برای حمایت از محور مقاومت و همچنین مبارزه با تروریسم ایجاد نخواهد کرد."