اجرای گام به گام برنامه پزشک خانواده در سال ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا رئیسی به مناسبت نوزدهم ماه می روز جهانی پزشک خانواده، در پیامی، اظهارداشت: از سال ۲۰۱۰ میلادی سازمان جهانی پزشکان خانواده (WONCA) روز نوزدهم ماه می را به‌ عنوان روز جهانی پزشک خانواده معرفی کرده و گرامی داشته است.

بزرگداشت این روز یادآور جایگاه و اهمیت پزشکان خانواده در نظام های‌ سلامت در سراسر جهان است.

هم اکنون بیش از ۱۰ سال است که برنامه پزشک خانواده در برخی نقاط کشورمان در حال اجرا بوده و از سال گذشته در راستای اهداف طرح تحول نظام سلامت ایجاد تحول در این برنامه در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است.

بر این اساس برنامه پزشک خانواده در سال ۹۷ گام به گام اجرا خواهد شد و در این راستا ۱۲ برنامه را دنبال خواهیم کرد.

۱۲ گام اجرای برنامه پزشک خانواده در یک سال محقق نمی شود، بلکه طبق برنامه ریزی ها تا تحقق کامل ادامه خواهد داشت.

در اجرای پزشک خانواده، یک مدل که مدل کشوری است وجود نخواهد داشت و مدل هایی که در سطح کشور در حال اجرا هستند می بایست با مدل کشوری تطبیق پیدا کنند.

بی تردید با طی این مسیر برنامه پزشک خانواده به جایگاه متعالی و اصلی خود خواهد رسید.

اینجانب این روز گرامی را به جامعه‌ پرتلاش پزشکان عمومی و دستیاران پزشک خانواده به ‌ویژه همکاران پزشک خانواده شاغل در نظام شبکه کشور تبریک گفته و امیدوارم بتوانیم در کنار یکدیگر در تحقق اهداف تحول در نظام سلامت میهن عزیزمان موفق و پیروز باشیم.