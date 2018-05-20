به گزارش خبرگزاری مهر، «محمدرضا باقری» وابسته فرهنگی ایران در کراچی اکستان با سید جمیل حسن کاظمی، رییس بخش جغرافیای دانشگاه کراچی و رییس انجمن استادان دانشگاه کراچی دیدار و با وی درباره ایجاد و گسترش همکاری‌های دوجانبه فرهنگی و پروژه‌های تخصصی مختلف علمی ـ تحقیقی گفت‌وگو کرد.

جمیل کاظمی در این دیدار آمادگی خود و بخش جغرافیای دانشگاه کراچی را برای همکاری‌های دوجانبه علمی و فرهنگی با وابستگی فرهنگی ایران اعلام کرد.

وی همچنین بر لزوم ترجمه کتاب «اطلس شیعه» (انتشاریافته از سوی سازمان جغرافیای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) به زبان انگلیسی تأکید کرد.