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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۲۵

وزارت جهاد اعلام کرد:

سازمان شیلات و مرکز آموزش امام‌خمینی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

سازمان شیلات و مرکز آموزش امام‌خمینی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین سازمان شیلات ایران و مرکز آموزش امام خمینی (ره) وزارت جهادکشاورزی، امروز در سازمان شیلات ایران به امضای طرفین رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، این تفاهم‌نامه همکاری به منظور ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای نهادهای تاثیرگذار در توسعه فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی بخش شیلات کشور و فراهم شدن زمینه بهره‌گیری بیشتر از توانمندی‌های آموزشی، فنی و پژوهشی موجود در مرکز آموزش عالی امام خمینی و سازمان شیلات ایران، با حضور حسن صالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران و عبداله مخبر دزفولی، رئیس مرکز آموزش امام خمینی(ره) امضا شد.

انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مشترک مرتبط با بخش شیلات، برگزاری همایش‌ها، دوره‌های آموزشی کاربردی، کارگاه‌های آموزشی تخصصی و پروژه‌های تحقیقاتی و همچنین همگرایی و هم‌افزایی برنامه‌ها و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی طرفین به منظور ارتقای دانش و اطلاعات محققان، اعضای هیات علمی و کارشناسان شیلاتی از مفاد این تفاهم‌نامه است.

کد مطلب 4301337

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