به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، این تفاهمنامه همکاری به منظور ارتقای توانمندیهای حرفهای نهادهای تاثیرگذار در توسعه فعالیتهای پژوهشی و آموزشی بخش شیلات کشور و فراهم شدن زمینه بهرهگیری بیشتر از توانمندیهای آموزشی، فنی و پژوهشی موجود در مرکز آموزش عالی امام خمینی و سازمان شیلات ایران، با حضور حسن صالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران و عبداله مخبر دزفولی، رئیس مرکز آموزش امام خمینی(ره) امضا شد.
انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مشترک مرتبط با بخش شیلات، برگزاری همایشها، دورههای آموزشی کاربردی، کارگاههای آموزشی تخصصی و پروژههای تحقیقاتی و همچنین همگرایی و همافزایی برنامهها و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی طرفین به منظور ارتقای دانش و اطلاعات محققان، اعضای هیات علمی و کارشناسان شیلاتی از مفاد این تفاهمنامه است.
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