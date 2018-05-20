به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، این تفاهم‌نامه همکاری به منظور ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای نهادهای تاثیرگذار در توسعه فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی بخش شیلات کشور و فراهم شدن زمینه بهره‌گیری بیشتر از توانمندی‌های آموزشی، فنی و پژوهشی موجود در مرکز آموزش عالی امام خمینی و سازمان شیلات ایران، با حضور حسن صالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران و عبداله مخبر دزفولی، رئیس مرکز آموزش امام خمینی(ره) امضا شد.

انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مشترک مرتبط با بخش شیلات، برگزاری همایش‌ها، دوره‌های آموزشی کاربردی، کارگاه‌های آموزشی تخصصی و پروژه‌های تحقیقاتی و همچنین همگرایی و هم‌افزایی برنامه‌ها و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی طرفین به منظور ارتقای دانش و اطلاعات محققان، اعضای هیات علمی و کارشناسان شیلاتی از مفاد این تفاهم‌نامه است.