هیچ یک از اپراتورها تحریم نیستند/اپراتوری بنادر، در دست بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد با تاکید بر اینکه اپراتورهای بخش خصوصی در تمام بنادر شمال و جنوبی کشورمان فعال هستند، افزود: اپراتوری بنادر تجاری را در شرایط رقابتی به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم و هیچ مشکلی در ارتباط با اپراتورها و پیمانکارانی که در کشور فعال هستند، از نظر محدودیت‌هایی که احتمال دارد تحریم ایجاد کند، وجود ندارد.

وی تصریح کرد: سیاست سازمان بنادر این است که از حداکثر توان شرکت‌های داخلی استفاده کند و واگذاری‌ها برای اجرای پروژه‌های زیرساختی به صورت فراگیر به پیمانکاران داخلی واگذار شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه متناسب با حجم پروژه‌ها پیمانکاران مختلفی در بنادر فعال بودند، اظهار داشت: به تازگی بزرگترین توسعه فاز سه بندر شهید رجایی به یک پیمانکار کاملا خصوصی سپرده شده است و این نشان می‌دهد که سازمان بنادر هیچگونه محدودیتی برای استفاده از توان بخش خصوصی در اجرای زیرساخت‌های کشور ندارد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این سؤال که آیا در حال حاضر اپراتوری وابسته به نیروهای نظامی در بنادر تجاری فعال است؟ گفت: ارگان‌های نظامی در بنادر تجاری کشور فعال نیستند و اغلب اپراتورها شرکت‌های وابسته به بخش خصوصی هستند.