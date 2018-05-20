اجرای برنامه های خروجی محور در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر یکشنبه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر استان افزود: در بخش اجرای برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مواد مخدر، تحقق برنامه های کیفی و جلوگیری از هزینه کرد غیر اصولی و پول پاشی مورد تاکید است.

احمدی با بیان اینکه برنامه ها باید قابلیت اجرایی شدن با کیفیت مناسب و پوشش جامعه هدف را داشته باشند، گفت: باید دستگاه های متولی با نگاه صحیح و جلوگیری از موازی کاری برای تولید محتوا و برنامه برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی اقدام کنند.

استاندار ابراز داشت: با پیام هنری می توان هشدارهایی در حوزه آسیب های اجتماعی ارائه داد.

وی افزود: باید از ظرفیت های هنری برای مقابله با آسیب های اجتماعی و مواد مخدر بهره برد.

احمدی خواستار استفاده از ظرفیت افراد توانمند شد و گفت: باید اقدامات فنی و کارشناسانه انجام شود.

استاندار افزود: همچنین باید اولویت بندی مناسبی در ارائه برنامه ها داشته باشیم و با احصای ظرفیت ها از آن برای کاهش آسیب های اجتماعی استفاده کرد.