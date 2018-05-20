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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۱۸

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد:

اجرای برنامه های خروجی محور در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی

اجرای برنامه های خروجی محور در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: اجرای برنامه های خروجی محور با کیفی سازی مناسب در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد احمدی ظهر یکشنبه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر استان افزود: در بخش اجرای برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مواد مخدر، تحقق برنامه های کیفی و جلوگیری از هزینه کرد غیر اصولی و پول پاشی مورد تاکید است.

احمدی با بیان اینکه برنامه ها باید قابلیت اجرایی شدن با کیفیت مناسب و پوشش جامعه هدف را داشته باشند، گفت: باید دستگاه های متولی با نگاه صحیح و جلوگیری از موازی کاری برای تولید محتوا و برنامه برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی اقدام کنند.

استاندار ابراز داشت: با پیام هنری می توان هشدارهایی در حوزه آسیب های اجتماعی ارائه داد.

وی افزود: باید از ظرفیت های هنری برای مقابله با آسیب های اجتماعی و مواد مخدر بهره برد.

احمدی خواستار استفاده از ظرفیت افراد توانمند شد و گفت: باید اقدامات فنی و کارشناسانه انجام شود.

استاندار افزود: همچنین باید اولویت بندی مناسبی در ارائه برنامه ها داشته باشیم و با احصای ظرفیت ها از آن برای کاهش آسیب های اجتماعی استفاده کرد.

کد مطلب 4301450

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