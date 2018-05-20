به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اوج کودک و نوجوان، فدراسیون فوتبال، انتشارات قدیانی، شبکه امید و اپلیکیشن طاقچه نخستین پویش کتابخوانی نوجوانانه با عنوان «بخون، قهرمان شو!» از 31 اردیبهشت تا 31 تیرماه ویژه نوجوانان دختر و پسر برگزار می­شود.

این مسابقه کتابخوانی به مناسبت جام جهانی 2018 و با محوریت کتاب «جام جهانی در جوادیه» نوشتۀ داوود امیریان برگزار شده و همزمان با بدرقه تیم ملی فوتبال کشورمان در تالار وحدت کار خود را آغاز خواهد کرد و تا پایان جام جهانی 2018 ادامه خواهد داشت.

این پویش با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و قابل اعتماد بودن نوجوان با همکاری مرکز اوج کودک و نوجوان، فدراسیون فوتبال، انتشارات قدیانی، شبکه امید و اپلیکیشن طاقچه برپا شده و علاقمندان برای شرکت در این مسابقه می توانند به سایت این پویش به نشانی www.ghahremansho.ir مراجعه نمایند.

در کتاب «جام جهانی در جوادیه» الکس هیوارد، فرزند سفیر کانادا در تهران است. یکی از بچه‌های محلۀ جوادیه به نام سیاوش که زبان انگلیسی‌اش خوب است، به او زبان فارسی یاد می‌دهد.الکس ماجرای یک دورۀ مسابقات فوتبال در جوادیه را از زبان سیاوش می‌شنود و یک تیم از بچه‌های کانادایی را برای شرکت در این مسابقات معرفی می‌کند. اما کار به همین جا ختم نمی‌شود.تیم‌هایی از کشورهای دیگر هم از راه می‌رسند؛ اسپانیا، ایتالیا، ژاپن، چین، سوئیس، آرژانتین، برزیل و... عرب‌های کوچۀ مروی و نوجوان‌های‌ کارگر افغانستانی هم تیم‌ معرفی می‌کنند. به تدریج یک جام جهانی کوچک با حضور نوجوانان کشورهای مختلف در جوادیه برپا می‌شود.