ری ظرفیت تبدیل به مقصد گردشگری ۲۰۱۹ را دارد

خبرگزاری مهر ، گروه استان‌ها- فاطمه یوسفی: تصویب روز جهانی ری در سال ۲۰۱۹ هدفی است، که با توجه به ظرفیت‌های گردشگری، میراث مادی و معنوی این شهرستان به تازگی مطرح شده و این طرح، که ری می‌تواند برای سال ۲۰۱۹ به عنوان مقصد گردشگری مذهبی جهان درنظر گرفته شود، سبب برگزاری شورای اداری این شهرستان در تاریخ یکشنبه ۳۰ اردیبهشت شد.

در این جلسه که با حضور مسئولین این شهرستان و نیز دلاور بزرگ نیا، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران برگزار شد، راهکارهای ثبت جهانی ری به عنوان مقصد گردشگری مذهبی جهانی در سال ۲۰۱۹ مورد بررسی قرار گرفت.

برای این که بتوانیم بهتر این اتفاق و نیز دستاوردهای آن را مورد بررسی قرار دهیم، گفتگویی با «بهار بیشمی» استادیار پژوهشی پژوهشکده گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام دادیم، که حاصل آن در ادامه می آید:

* در خصوص معرفی ری به عنوان مقصد گردشگری در سال ۲۰۱۹، مواردی مطرح شده است، نظر شما در این خصوص چیست؟

ری ظرفیت انتخاب به عنوان مقصد گردشگری ایران و جهان در سال ۲۰۱۹ را دارد، اما باید بپذیریم، که این امر محقق نمی شود مگر این که کلیه سازمان ها و نهاد های مرتبط با گردشگری در این شهرستان وارد عمل شده و در این خصوص کمک کنند.

باید برای تحقق جهانی شدن ری سرمایه گذاری های مناسبی در این شهرستان صورت پذیرد و مطمئن باشید، اگر بتوان گردشگری ری را در سال ۲۰۱۹ جهانی کرد، چندین برابر سرمایه گذاری های انجام شده به سازمان ها و ادارات سرمایه گذار باز خواهد گشت.

* تاکنون اقداماتی نیز در این خصوص انجام شده است؟

خیر، معرفی ری در سطح ملی یک پیشنهاد اولیه است و بعد از آن باید شرح تفصیلی این امر نوشته شده و برنامه ریزی های لازم را انجام داد و باید به دقت بدانیم ری چه جاذبه هایی را در خود جای داده است، که شهرهای دیگر ندارند و این جاذبه ها باید به طور کامل بررسی شود.

ری به دلیل تاریخ فوق العاده غنی و مدیریتی که در مباحث باستانی داشته است و نیز وجود مشاهیر علمی و فرهنگی در گذشته مورد توجه بوده است، امروز نیز ری به عنوان شهری شناخته می شود، که دارای ظرفیت های بالای گردشگری است و این جایگاه رسیدن به مقصود برای انتخاب به عنوان مقصد گردشگری در سال ۲۰۱۹ را تسهیل می کند.

* ظرفیت های برجسته ری برای این امر چیست؟

اولین موضوع در بحث گردشگری ری حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) است و با این ظرفیت موجود می توان ری را به عنوان مقصد گردشگری مذهبی در سطح جهان معرفی کرد.

تک تک جاذبه های ری بیش از آن چه که فکر کنید، حرف برای گفتن دارند، بسیاری از شهرهای ایران هیچ کدام از این جاذبه ها را در این حد غنی ندارند، تنوع جاذبه های طبیعی و انسان ساز ری بیش از حد تصور و منحصر به فرد است.

ری مجموعه ای از همه جاذبه های گردشگری است و می توان این ظرفیت ها را تقویت کرد، در این راستا باید مسئولین شهری با برنامه ریزی و صرف بودجه کمک کنند.

* این جاذبه ها برای انتخاب ری به عنوان مقصد گردشگری بین المللی در سال ۲۰۱۹ کافی است؟

خیر، به هیچ وجه، جاذبه های گردشگری تنها یک وسیله هستند، که باید برای رسیدن به مقصود روی آن ها کار شود، اما برای آن که ری به عنوان مقصد گردشگری در سال ۲۰۱۹ انتخاب شود، باید پروژه های گوناگون معرفی کرده و برنامه های فرهنگی، گردشگری و مذهبی را در سطح شهر اجرا کنیم، این اقدامات به خصوص در ۱۲ ماهه سال ۲۰۱۹ بسیار اهمیت دارد، باید برای هر روز آن سال برنامه ریزی وجود داشته باشد و کارگاه های آموزشی و برنامه هایی که برای همه اقشار جامعه است درآن سال دیده شود.

* اگر این اتفاق رخ دهد، چه دستاوردهایی خواهد داشت؟

افزایش توان اقتصادی کلیه اقشار در شهرستان ری و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم از دستاوردهای این اقدام است، که در سال مبدا یعنی سال ۲۰۱۹ اتفاق خواهد افتاد و باعث می شود که این کار سال های سال ادامه پیدا کند، این جا است، که کسب و کار های کوچک می توانند به کمک گردشگری بیایند.

ری در صورت اجرای این طرح به عنوان مقصد جدید در گردشگری داخلی شناخته می شود و سپس با معرفی مقصد جدید بین المللی به خصوص برای شیعیان، سبب آوردن تعداد زیادی از گردشگران اسلامی به شهرری خواهد شد.

* چه موانعی در این مسیر وجود دارد؟

معضلی که در ری وجود دارد این است، که این شهرستان سوغات مشخص و معروفی ندارد، وقتی شهری بخواهد به عنوان مقصد گردشگری شناخته شود باید به ۳۳ سوال پاسخ داده شود که در این موضوع برنامه ریزی دقیق لازم است و توضیحات آن در طرح تفصیلی ارائه خواهد شد.

تمام زیرساخت های حمل و نقل، اقامت و پذیرایی برای میزبانی سال آینده باید رونق پیدا کند، که متاسفانه در حال حاضر موضوع اقامت در ری قوی نیست و باید کارهای ضروری در زیر ساخت های آن انجام شود و برای آن صندوق مشترکی از سازمان های دولتی باید تشکیل شده و هر سازمان و اداره باید در آن جا مشخص کنند برای این که شهرشان دیده شود چه کاری می توانند انجام دهند و چقدر سرمایه گذاری می کنند.