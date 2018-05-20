غافلگیری باند ۴ نفره سرقت منزل در عملیات ضربتی پلیس سیرجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا ایران نژاد بیان داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در سطح شهر سیرجان، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام پیجوئی های پلیسی و کار اطلاعاتی مشخص شد چند نفرغیربومی در قالب یک باند از واحدهای مسکونی شهر سرقت می کنند.

سرهنگ ایران نژاد بیان داشت: در این راستا ماموران پلیس آگاهی پس از شناسائی متهمان و طی عملیاتی با همکاری ماموران پاسگاه قطروئیه استان فارس چهار نفر از متهمان را هنگام خارج شدن از شهرستان سیرجان دستگیر کردند.

وی اظهار داشت: این افراد پس از مواجهه با شواهد و مدارک مستدل پلیس به شش مورد سرقت لوازم کلی منزل به صورت چند نفری و در زمان های خالی از سکنه بودن واحدهای مسکونی اعتراف کردند.

سرهنگ ایران نژاد با اشاره به غیربومی بودن این سارقان و قصد شوم آن ها برای فرار از شهرستان و اسکان در دیگر نقاط تصریح کرد: در این رابطه تحقیقات تکمیلی برای کشف اموال مسروقه انجام و این چهار نفر به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی سیرجان تصریح کرد: پلیس در راستای پیشگیری و همچنین کشف جرائم با جدیت و تلاش مضاعف عمل می کند که در این راستا لازم است شهروندان نیز با مراقبت بهتر از اموال خصوصی خود و بهره گیری از تجهیزات ایمنی و بازدارنده از زمینه های وقوع جرم به ویژه سرقت بکاهند.