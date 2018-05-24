محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعلام لیست ۲۴ نفره تیم ملی اظهار داشت: متاسفانه کی‌روش در حق بازیکنان استقلال اجحاف کرد و حق دو بازیکن ما را علنا ضایع کرد. حق حسین حسینی و وریا غفوری به هیچ وجه جا ماندن از تیم ملی نبود.

وی افزود: حسین حسینی از نظر آماری و عملکردی بهترین دروازه‌بان این فصل فوتبال ایران بود. چطور می‌توان رکورددار طولانی ترین دقایق گل نخوردن در تاریخ فوتبال ایران را از تیم ملی خط زد؟ من نمی‌خواهم شایستگی های دیگر دروازه‌بان ها را زیر سئوال ببرم اما با اطمینان می‌گویم سید حسین حسینی حتی اگر بهترین دروازه‌بان حال حاضر ایران نباشد، نفر چهارم در لیست تیم ملی هم نبود و حق مسلم او حضور در جام جهانی بود.

پیشکسوت استقلال در خصوص وریا غفوری اظهار داشت: این باور نکردنی ترین انتخاب کی‌روش برای خط زدن بود. وریا باید در جام جهانی در ترکیب ثابت تیم ملی ایران بازی می‌کرد نه این که حتی از لیست مسافران روسیه هم جا بماند.

عضو کمیته فنی استقلال تصریح کرد: من دلایل و بهانه های کی‌روش را برای این انتخاب‌ها نمی‌دانم اما دلایل و بهانه‌هایش هرچه باشد قابل توجیه نیست. غفوری در این فصل بهترین دفاع راست و یکی از بهترین بازیکنان لیگ بود.

نوری بیان داشت: ما از کی‌روش انتظار دیگری داشتیم و فکر نمی‌کردیم تا این حد سلیقه‌ای در خصوص انتخابات نهایی‌اش عمل کند. آن هم با کج سلیقگی هرچه تمام تر. این اتفاقات خواهی نخواهی روی روحیه این بازیکنان تاثیرات منفی دارد.