رایزنی برای حضور ایران در نمایشگاه بازار بزرگ پاریس انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه Foire de Paris که در اصل بازار بزرگی برای عرضه محصولات مختلف در بخشهای گوناگون بهویژه صنایعدستی و یکی از بزرگترین نمایشگاههای اروپاست، هرسال از ۲۷ آوریل تا ۸ می در مرکز نمایشگاههای بینالمللی پاریس برپا میشود. در این رویداد که جز قدیمیترین نمایشگاههای جهان است و تاکنون ۱۱۴ دوره آن برگزارشده، محصولات کشورهای مختلف معرفی و عرضه میشود که بخشی از آن به معرفی فروش و عرضه صنایعدستی میپردازد. امسال ۵۰ کشور از سراسر جهان در این نمایشگاه حضور داشتند اما جای صنایعدستی ایران در این نمایشگاه بزرگ خالی بود.
خبرگزاری مهر که پیشتر در گزارشی به این موضوع پرداخت، گفتگویی را با مسعود دهقانی، نماینده گردشگری ایران در فرانسه انجام داد در این گفتگو دهقانی از زمینهسازی برای حضور ایرانیان در نمایشگاه خبر داد و گفت: در رویدادهای مربوط به دو بخش گردشگری و صنایعدستی که در فرانسه برگزار میشود، بهجز معدود ایرانیها که بهصورت انفرادی در برخی نمایشگاههای این حوزه در فرانسه شرکت میکنند، ایران رسماً تنها در رویدادهای بخش گردشگری این کشور شرکت دارد.
وی گفت: ایران پس از سالها وقفه طولانی از سال ۲۰۱۶ در نمایشگاه تاپ رزا بهویژه در بخش گردشگری حضور دارد که این حضور با همکاری کانون اتومبیلرانی و به نمایندگی از سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری و مشارکت چندین شرکت فعال در حوزه گردشگری صورت میگیرد. امسال نیز قرار است برای سومین سال پیاپی ایران با تخصیص پاویونی بدین منظور در نمایشگاه تاپ رزا شرکت کند.
دهقانی گفت: اما در همین بخش گردشگری نیز یک نمایشگاه دیگر به نام موندیال توریسم در فرانسه برگزار میشود که اهمیت خاص خود را دارد و طی تقریباً دو سال گذشته تلاش زیادی برای جلب نظر کانون و سازمان میراث فرهنگی و همچنین شرکتهای مسافرتی صورت گرفته تا در آن نیز شرکت کنیم بنابراین امیدواریم در دوره بعد (سال ۲۰۱۹) این امر محقق شود.
نماینده گردشگری ایران در پاریس گفت: اما در بخش صنایعدستی بهتازگی موضوع حضور ایران در نمایشگاههای مرتبط مطرحشده است و اخیراً پیرو رایزنیهای صورت گرفته با سفارت کشورمان در پاریس قرار است برای حضور فعال سازمان میراث فرهنگی در نمایشگاههای مرتبط فرانسه هماهنگیهایی انجام شود.
دهقانی تصریح کرد: یکی از نمایشگاههایی که در کنار موضوعات دیگرش ماهیت صنایعدستی آن بسیار جذاب و مهم است، نمایشگاه Foire de Paris است که علاوه بر عرضه محصولات مختلف ازجمله صنایعدستی به مقوله سفر و گردشگری نیز نیمنگاهی دارد.
وی با اشاره به اهمیت این نمایشگاه ضمن ارائه آماری افزود: ارزیابی ما حاکی است که این نمایشگاه فرصت خوبی برای عرضه محصولات ایرانی هست. چون امسال از این رویداد که جزو قدیمیترین نمایشگاههای جهان است و از سال ۱۹۰۴ در پاریس برگزار میشود بیش از ۵۲۴ هزار نفر بازدید کردند.
دهقانی در ادامه افزود: اگرچه تا الآن بخش صنایعدستی این نمایشگاه بسیار پررنگتر از بخش گردشگری آن بوده اما مسئولان این نمایشگاه تصمیم دارند که از سال آینده به موضوع گردشگری توجه بیشتری کنند و این نکته میتواند دلیل مضاعفی باشد تا سازمان میراث فرهنگی هم در بخش گردشگری و هم در بخش صنایعدستی این نمایشگاه حضور یابد.
وی اضافه کرد: بر همین اساس و با همراهی سفارت ایران در فرانسه طی ملاقاتی که با یکی از مسئولان این نمایشگاه صورت گرفت آنها نیز آمادگی خود را برای حضور ایران اعلام کردند و در حال تهیه مقدمات لازم برای این امر هستیم. بنابراین امیدواریم که علاقهمندان بتوانند در این نمایشگاه شرکت کنند.
وی در همین حال به نکاتی در مورد نحوه حضور صنعتگران ایرانی در این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: لازم است که حضور ایران برای نخستین بار در این نمایشگاه، با هوشمندی زیادی انجام شود، تا بر اساس ذائقه و سلیقه مخاطبان، توجه به رقبا، نوع هزینهها و ... بتوان حضور مؤثری در نمایشگاه داشت.
نماینده گردشگری کشورمان در فرانسه معتقد است که سطح محصولات صنایعدستی و هنرمندان و صنعتگران ایرانی بهطور بالقوه قابلرقابت با سایر محصولات مشابه از دیگر کشورهاست، بااینوجود حضور ایران زمانی میتواند مؤثر باشد که در قالب پاویون در نمایشگاه شرکت کرده و از حمایتهای لازم و کافی برخوردار باشد.
وی گفت:امیدوارم سال آینده بتوانیم در این نمایشگاه حضورداشته باشیم اما این موضوع به میزان زیادی بستگی به تصمیم تهران و برنامهریزی برای حضور منظم دارد. از طرفی با در نظر گرفتن اینکه فعالیت این نمایشگاه ۱۲ روز است و دستکم در بخش صنایعدستی هزینه زیادی به صنعتگران جوان تحمیل خواهد کرد، جا دارد از هماکنون به جذب حمایتهای مختلف در راستای صادرات کالای ایرانی توجه شود.
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