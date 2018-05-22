ایمان عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص لیست نهایی کی‌روش برای جام جهانی ۲۰۱۸ گفت: وقتی لیست نهایی را دیدم متعجب شدم چهار بازیکن آماده ما که در باشگاههایشان عملکرد قابل قبولی داشتند از تیم ملی خط خوردند.

عالمی ادامه داد: نمی دانم ملاک و معیار کی روش برای خط زدن این چهار بازیکن چه بود اما تنها می توانم بگویم که آنها مستحق حضور در جام جهانی بودند خصوصا وریا غفوری که یکی از آماده ترین بازیکنان حال حاضر فوتبال ایران است و توانسته بود با ارائه بازی های خوب یکی از بهترین های فوتبال ما باشد.

وی در خصوص پیروزی تیم ملی ایران برابر ازبکستان گفت: بازی خوبی را از ایران شاهد بودیم البته تا جام جهانی زمان زیادی باقی است تا تیم ملی بتواند با بازی های تدارکاتی خوب و اردوی مناسبی که برگزار خواهد کرد در جام جهانی موفق باشد.

پیشکسوت استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: بازیکنانی که در تیم ملی حضور دارند همه از آمادگی خوبی برخوردارند و اعتقاد دارم می توانند عملکرد قابل قبولی هم در جام جهانی داشته باشند. برخی بازیکنان ما جوان و پرانگیزه هستند و سایر بازیکنان از تجربه بالایی برخوردارند و این می تواند یک تلفیق خوب برای تیم ملی باشد.

عالمی در پاسخ به این پرسش که آیا به موفقیت تیم ملی در جام جهانی امیدوار هستید یا خیر، گفت: خیلی امیدوارم که فوتبال ایران بتواند بازی های خوبی از خود ارائه دهد. در تیم ملی ما کم کم نسل بازیکنان عوض می شود و می بینیم که به جای نکونام، تیموریان بازیکنان جوان و جویای نام قرار می گیرند. البته جام جهانی جای لغزش نیست و باید با بازی های خوب نشان دهیم فاصله ما با فوتبال آسیا زیاد است و اعتقاد دارم می توانیم با عملکرد قابل قبول به مرحله بعد صعود کنیم.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که یک ماه اردو می تواند تیم ملی را به شرایط آرمانی برساند، گفت: در گروه سختی قرار داریم و نیاز بیشتری به برگزاری اردو داشتیم اما کی‌روش مربی باتجربه ای است و می تواند با همین زمان باقی مانده هم و با بازی های تدارکاتی خوب شرایط تیم ملی را به ایده آل رسانده و بازیکنان تیم ملی را از لحاظ روحی و روانی آماده حضور در این تورنمنت سخت و حساس کند.