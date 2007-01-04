رانندگان ؛ مدیران تام الاختیار اتوبوسهای ریالی! / گزارش مهر از فعالیت اتوبوسهای بخش خصوصی

ساعت 20 و 10 دقیقه بود که یک دستگاه اتوبوس ریالی به شماره ... مربوط به شرکت تعاونی ندای به آوران در ایستگاه چهار راه ولیعصر (عج) توقف کرد. وقتی سوار شدم ، اولین مسئله که جلب توجه می کرد ، مختلط نشستن مسافران خانم و آقا بود. به طوری که اغلب صندلیهای قسمت آقایان از حضور یک خانم و یک آقا اشغال شده بود و... .

بر اساس آنچه در ضوابط اتوبوسهای بخش خصوصی (ریالی) آمده است ، هیچ تفاوتی بین آنها و اتوبوس های بلیتی نیست. در صورتی که بیشترین اعتراض مسافران خانم به اتوبوسهای ریالی ، ناشی از مختلط سوار شدن مسافران زن و مرد است. البته این مسئله در چند مورد نیز مورد توجه اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت اما تغییر چندانی در نظارت بر اتوبوسهای ریالی مشاهده نمی شود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه رعابت نکردن حریم صندلیهای زنانه و مردانه ، سیگاری بودن راننده ، توقف در ایستگاههای غیر مجاز و... را از جمله موارد تخلف درج شده در آئین نامه انضباطی ناوگان اتوبوس های خصوصی عنوان می کند.

از سوی دیگر ، قرار بود که این اتوبوسها به محض تکمیل مسافر نشسته آن از ایستگاه مبداء حرکت کنند و در کمترین زمان ممکن به مقصد برسند ، اما این اتفاق در اوائل صبح و هنگام ازدحام مسافر مشاهده نمی شود و حرکت آنها از ایستگاه مبداء زمانی آغاز می شود که حداقل بین 10 تا 20 مسافر سرپایی داشته باشند... .

وقتی دیدم اتوبوس ریالی مسیر میدان ولیعصر(عج) - میدان راه آهن در همه ایستگاهها توقف می کند ، جلو رفتم و رو به راننده گفتم مگر این اتوبوسها نباید فقط در ایستگاههای تعیین شده که تعدادشان اندک است توقف کنند ، پاسخ راننده این بود که شبها و ایام تعطیل که اتوبوس کمتر است و مسافر بیشتر راننده تصمیم می گیرد که در کدام ایستگاه توقف کند.

گفتم این بخشنامه اتوبوسرانی بخش خصوصی است، در جواب گفت : " نیازی به بخشنامه نیست ، خودم تصمیم می گیرم".

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، با اشاره به برخی خصوصیات اتوبوسهای ریالی نسبت به اتوبوسهای بلیتی گفت : از آنجا که در اتوبوسهای ریالی تعداد ایستگاهها کمتر است ، بنابراین اتوبوسها به صورت سریع السیر حرکت کرده و توقف کمتری نسبت به اتوبوسهای بلیتی در ایستگاه ها دارند.

مهندس محمد احمدی بافنده در عین حال از جریمه و توقف تعدادی از اتوبوسهای بخش خصوصی تهران خبر می دهد و می افزاید: برای اتوبوسهای خصوصی هفته ای یک بار کمیته انضباطی تشکیل می شود.

وی در خصوص سرپا ایستادن مسافران اتوبوس های خصوصی ، غیر استاندارد بودن چیدمان صندلیها را دلیل اصلی آن عنوان می کند و می گوید : از ابتدا هم قرار نبود مسافران در این اتوبوس ایستاده باشند ، بنابراین به دنبال رایزنیهایی برای تکمیل صندلیهای مکمل این خودروها هستیم.

مسئله دیگری که در این قبیل اتوبوسهای ریالی وجود دارد، پخش موسیقی و آهنگهای بعضا غیر مجازی است که متاسفانه تصمیم شخصی برخی رانندگان آنهاست.

مدیرعامل شرکت تعاونی اتوبوسرانی "ندای به آوران" با اشاره به اخراج دو راننده اتوبوس متخلف ، رعایت نکردن طرح تفکیک زن و مرد و استفاده از موسیقیهای غیر مجاز را از جمله دلائل این اخراجها عنوان می کند.

احمد عبدالملکی می گوید : امتناع رانندگان از سوار کردن مسافر ، نپوشیدن لباس فرم ، رعایت نکردن برنامه های زمان بندی شده ، توقف نداشتن در ایستگاههای معین ، رعایت نکردن نظم و بهداشت و... از جمله تخلفات انضباطی این نوع اتوبوسها به شمار می رود.