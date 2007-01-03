ذوب آهن به شرایط مطلوب رسیده است / اولین گلم را به پرسپولیس می زنم

کاپیتان و مدافع تیم فوتبال ذوب آهن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: خوشبختانه با تلاش های کادر فنی و تمریناتی که پشت سرگذاشته ایم در شرایط مطلوبی بسر می بریم و در دیدار روز پنجشنبه برابر پرسپولیس فقط به پیروزی و کسب سه امتیاز فکر می کنیم.

سپهرحیدری ادامه داد: ما در چند هفته اخیر فوتبال بهتری را به نمایش گذاشتیم و تساوی برابر پاس انگیزه ما را برای ادامه روند رو به رشد دو چندان کرد.

مدافع ذوب آهن که در دیدارهای این تیم برابر استقلال گلزنی کرده امیدوار است در دیدار برابر پرسپولیس اولین گل خود را وارد دروازه این تیم کند.

حیدری در این مورد گفت: هر چند از دوران بچگی به تیم ذوب آهن علاقه داشته ام اما پرسپولیس را نیز دوست دارم و امیدوارم روزی بتوانم دراین تیم بازی کنم.

وی ادامه داد: ما فصل قبل پرسپولیس را در اصفهان شکست داده ایم و امیدواریم در این بازی نیز بتوانیم پیروزی فصل گذشته را تکرار کنیم.

مدافع و کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن درپایان با تمجید از عملکرد کادرفنی این تیم گفت: ما درابتدای فصل نتایج خوبی کسب نمی کردیم اما با درایت آقای کربکندی و سایراعضای کادرفنی توانستیم به شرایط مطلوب برسیم و برای دیدار با پرسپولیس نیز در آمادگی کامل قرار داشته باشیم.