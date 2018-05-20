به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی طباطبایی، شامگاه 30 اردیبهشت با حضور تعدادی از چهره ها در مسجد موسی بن جعفر(ع) واقع در خیابان 17 شهریور تهران برگزار شد.

در این مراسم، علی لاریجانی، محمدرضا عارف، محسن هاشمی، قاضی سراج، مصطفی پورمحمدی، اسماعیل کوثری، سیدمحمود علوی، آیت الله شبستری، سید عباس صالحی، آیت الله امامی کاشانی، یحیی آل اسحاق، هادی غفاری، محسن اسماعیلی، محمد حسین ابوترابی فرد، رسول منتجب نیا، علی اکبر محتشمی پور، مصطفی کواکبیان، محمدحسن غفوری فرد، حیدر مصلحی و سیدرضا اکرمی حضور پیدا کردند.