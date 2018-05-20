به گزارش خبرگزاری مهر، تقی کهوریان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در مراسم ارتقای سطح این شهر و معرفی شهردار گفت: حاجیلار ۴۴ امین شهر استان است و سعی می شود اعتبارات ویژه برای توسعه آن تخصیص یابد.

محمدی فرماندار چایپاره نیز در این مراسم بر لزوم همکاری مردم با شهرداری تاکید کرد و گفت: ما آنچه در توان داریم برای توسعه این شهر جدید انجام خواهیم داد .

با حضور کهوریان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ، مطلبی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری، محمدی ایروانلو فرماندار چایپاره و اعضای شورای اداری و مردم بخش حاجیلار مراسم تاسیس شهر حاجیلار برگزار و شهرداری حاجیلار افتتاح شد.