خانواده ها در برقراری ارتباط کلامی مناسب با فرزندان مشکل دارند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، سید نصرت اله فاضلی عصر امروز در جمع مدیران مدارس بابلسر که در سالن اجتماعات این شهرستان برگزار شد ، افزود: یکی از مشکلات معلمان در قرن بیست و یکم ، عدم خود باوری نسبت به شغل و منزلت شان است.

وی ادامه داد: سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش تعلق خاطر به دانش آموزان است و توسط همین دانش آموزان خلاق ، ضریب بهره وری را باید افزایش داد.

فاضلی در ادامه با اشاره به اعتبارات سال گذشته آموزش و پرورش مازندران اظهار داشت: برای ساخت مدارس در استان 11 میلیارد تومان هزینه شد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران ، تعداد مدارسی که در استان نیاز به نوسازی دارند را بیش از 6 هزار کلاس درس عنوان کرد و افزود: 12 در صد اعتبارات سال جاری به تجهیز ات آموزشی اختصاص یافت.

وی ، ارتباط مستمر مدیر با معلم و دانش آموزان ، داشتن روابط انسانی ، ایجاد احساس تعلق به مدرسه ، کشف نکات مثبت و تحقق شعار محوری مدرسه زندگی را از جمله ویژگی های مدیر مطلوب در مدرسه عنوان کرد.

فاضلی همچنین از مدیران مدارس خواست تا در آستانه ماه محرم ، دانش آموزان را با فرهنگ عاشورایی و سیره اباعبد الله الحسین (ع ) آشنا نمایند.