سرهنگ علی حسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان فامنین در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق، با پایش محورهای مواصلاتی و اجرای ایست و بازرسی مقطعی موفق به کشف تعداد ۴۵ راس گوسفند و ۴۰ راس گوساله فاقد مجوز بهداشتی و قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین یادآور شد: در این رابطه ۳ نفر متهم دستگیر و ۲ دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.

سرهنگ حیدری در ادامه افزود: احشام مکشوفه به اداره دامپزشکی منتقل و متهمان به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی همچنین اعلام داشت: کارشناسان ارزش احشام کشف شده را ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ارزیابی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فامنین با اشاره به نامگذاری امسال به سال حمایت از کالای ایرانی گفت: پلیس با اقتدار کامل در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در چارچوب قانون به منظور تحقق شعار سال و تامین سلامت و امنیت شهروندان، با قانون شکنان برخورد خواهد کرد.