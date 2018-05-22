حسین بهروزی نیا آهنگساز، نوازنده و مدرس موسیقی ایرانی که به تازگی آلبوم «سه نوازی در آرامش» را در بازار موسیقی منتشر کرده است به خبرنگار مهر گفت: در مدتی که در ایران بودم مجموعه کارگاه های آموزشی و کنسرت هایی را در برخی از شهرهای کشور از جمله شیراز، سنندج و کرمانشاه برگزار کردم و سپس کارگاه ها و مجموعه برنامه هایی را نیز در کشور آمریکا برگزار کردم که در نوع خود تجربه متفاوتی برایم بود.

وی ادامه داد: در ماه رمضان که فعالیت های موسیقایی کمتر می شود روی برگزاری چند کارگاه آموزشی متمرکز هستم اما بعد از پایان ایام ماه رمضان تصمیم دارم تور کنسرت های شهرستان را دوباره آغاز کنم که در این اجراها طبق روال از نوازندگان بومی هر منطقه برای گروه نوازندگی استفاده خواهم کرد البته ممکن است یک یا دو نوازنده از تهران نیز همراه من باشند.

این نوازنده عود که چندی پیش با همراهی جاوید افسری و داود ورزیده آلبوم «سه نوازی در آرامش» را روانه بازار موسیقی کرده بود درباره اجرای زنده این آلبوم بیان کرد: تصمیمی برای اجرای کنسرت این آلبوم ندارم چراکه این قطعات به گونه ای طراحی شده که برای شنیدن آن مخاطب نیازمند آرامش است و فضای کنسرت با چارچوب آلبوم «سه نوازی در آرامش» مطابقتی ندارد.

بهروزی نیا در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: استفاده از موسیقی برای حفظ تمرکز و آرامش در دنیا مرسوم است و من همواره به این موضوع فکر می کنم که می توان با سازهای ایرانی نیز این تجربه را به مرحله اجرا برسانیم به همین جهت همراه با دوستان نوازنده ام شروع به تولید کار کردیم و وقتی اثر را به نشر «نوفه» تحویل دادیم اصلا فکر نمی کردم که تا این حد مورد استقبال قرار گیرد چون کارهای من نسبت به این کار متفاوت است، به عبارتی وقتی در اثری یک قطعه هیجان انگیز به مخاطب ارائه شده بعد از آن یک قطعه آرام گنجانده می شود که در آلبوم «سه نوازی در آرامش» این ساختار به طور کامل به هم خورد و باعث شد که من بازتاب متفاوتی از مخاطب دریافت کنم.

وی در پایان عنوان کرد: صادقانه بگویم که اصلا فکر نمی کردم مخاطبان تا این حد از آلبوم استقبال کنند اما خوشحالم که این چنین مورد توجه دوستداران موسیقی قرار گرفته و می تواند گامی برای آشنایی هر چه بهتر عموم مخاطبان در حوزه موسیقی ایرانی باشد.