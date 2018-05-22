دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تبلیغ مصرف زدگی و روحیه اشرافی مدتی است که شیرینی دونات با روکش ورقه طلا در بعضی از مراکز عرضه این گونه اقلام در شمال شهر و مراکز خرید گران قیمت دیده می شود.

وی گفت: بعضی از افراد علاقه مند به زندگی لاکچری، خرید و مصرف دونات را نوعی رقابت و چشم و هم چشمی قلمداد کرده و هر عدد از این شیرینی را ۱۰۰ هزار تومان خریداری کرده و با افتخار در مورد آن در فضای مجازی و جمع های دوستانه داد سخن می دهند.

این متخصص علوم رفتاری تاکید کرد: جوانان دارای روحیه رقابت جویی و حساس هستند و قیمت این گونه خوراکی ها برای بعضی از آنها خرج یک تا دو ماه است. همچنین بعضی از جوانان دیگر در جشن تولد یا مهمانی های دور همی در کافه تریاهای شمال شهری با خرید و تقسیم آن بین دوستان مهمانی دونات طلا می گیرند.

ابهری اظهار داشت: معلوم نیست با این وضعیت سرنوشت بخش دیگری از جوانان که با حیرت و حسرت این گونه اخبار را دنبال می کنند به کجا خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه نمی توان درخواست کرد که با اینگونه حرکتها مقابله شود، گفت: اما حداقل می توان از گسترش و توسعه آن جلوگیری کرد و اجازه نداد نسل آینده با روحیه و خوی مصرف زدگی و اشرافی گری وارد جامعه و آینده شوند و در صفحات اینستاگرامی خود خرید و مصرف اینگونه اقلام را به رخ دیگران بکشند.

این استاد دانشگاه گفت: بعد از گوشی طلای چند میلیونی و شماره های تلفن همراه چند صد میلیونی ادامه این مسیر قشری از جوانان پر توقع مصرف زده با خوی اشرافی گری را تحویل جامعه خواهد داد.