به گزارش خبرنگار مهر، «عقد تفاهمنامه همکاری با کشورهای اروپایی در آینده ای نزدیک»؛ این عنوان خبری است که روز گذشته روی خروجی فدراسیون بسکتبال قرار گرفت. در توضیح این خبر تاکید شده که به منظور افزایش سطح دانش افزایی و ارتقاء سطح علمی و عملی مربیان در رده های پایه فدراسیون بسکتبال قصد دارد با کشورهای صاحب نام بسکتبال اروپا از جمله صربستان،کرواسی و ترکیه تفاهم نامه ای همکاری منعقد کند.

در واقع این خبر جایگزین خبری شد که هفته گذشته با عنوان «امضای تفاهم نامه همکاری میان دپارتمان آموزش و پژوهش فدراسیون بسکتبال با گرجستان» روی سایت فدراسیون قابل مشاهده بود و به نظر می رسید که اطلاع رسانی در مورد راه اندازی تورهای تفریحی ورزشی بسکتبال در گرجستان هم بی ربط با این خبر نبود. اما چرا خبر اولیه حذف و خبر جدید جایگزین آن شد؟

این سوال همراه با مسائل مرتبط با تیم ملی بسکتبال موضوعی بود که رامین طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد آنها توضیح داد.

* خبرگزاری مهر: جریان تفاهم نامه همکاری فدراسیون بسکتبال با کشورهای اروپایی مثل کشورهای اروپایی چیست؟

- رامین طباطبایی: ببینید فدراسیون بسکتبال به دنبال بررسی پیش زمینه ها و بررسی شرایط برای همکاری با کشورهای صاحب سبک اروپا از جمله گرجستان، صربستان و ترکیه است. به دنبال این هستیم که با عقد قراردادی با این گونه کشورها همکاری داشته باشیم به خصوص صربستان و ترکیه و به ویژه برای شرکت در کلینیک های مربیگری آنها. در همین راستا خانم نعیمه ظفر که برای یک کار شخصی به گرجستان سفر کرده بود از طرف من مأموریت گرفت تا شرایط همکاری در این کشور را مورد بررسی قرار دهد. قرار هم هست به زودی قرارداد همکاری را امضاء کنیم.

* اما این گونه عنوان شده بود قرارداد همکاری میان بسکتبال ایران و گرجستان امضاء شده است و حتی از دپارتمان آموزش هم در این زمینه نامبرده شده بود.

- نه؛ خبر موردنظر درست اطلاع رسانی نشده بود، اصلا هنوز تفاهم نامه ای امضاء نشده است فقط شرایط و پیش زمینه های همکاری میان ایران و گرجستان مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز هیچ تفاهم نامه و قراردادی امضاء نشده است.

* اما درست همزمان با این خبر بود که از فعالیت تورهای تفریحی، گردشگری بسکتبال باخبر شدیم و اینکه این تورها برای اعزام بازیکن به گرجستان هزینه چند میلیونی دریافت می کند.

- طبیعی است آکادمی هایی هستند که به صورت خصوصی در زمینه بسکتبال همکاری دارند اما فدراسیون از نوع کار هیچ یک از آنها خبر ندارد. قرار نیست در مورد هر مسئله ای که نام بسکتبال را دارد من پاسخگو باشم. فعالیت این گونه تورها به من و فدراسیون بسکتبال مربوط نیست.

* همزمانی خبر عقد قرارداد و اطلاع رسانی در مورد این تورهای تفریحی شائبه برانگیز شد به خصوص که در هر دو ردپای یکی از مسئولان فدراسیون دیده می شد؟

- همانطور که گفتم خانم نعیمه ظفر برای یک کار شخصی به گرجستان سفر کرده بود؛ از همین فرصت استفاده کرده و از وی خواستیم تا شرایط را برای همکاری بررسی کرده و گزارش آن را به ما اعلام کند اما تأکید می کنم که هیچ تفاهم نامه ای هنوز امضاء نشده است اما انجام این کار را در برنامه داریم.

* چرا خبر قبلی از روی سایت فدراسیون برداشته شد؟

- در مورد خبر اول اطلاع رسانی درست انجام نشده بود به همین دلیل گفتم آن را از روی سایت بردارند. واقعیت این است که ما همکاری با کشورهای اروپایی مثل گرجستان، صربستان و ترکیه را در برنامه داریم به خصوص که وزارت ورزش، تفاهم نامه کلی با این سه کشور دارد. ما در حال بررسی هستیم تا در صورت وجود امکانات و اینکه کمک هایشان بتواند در ارتقای بسکتبال ایران تأثیرگذار باشد، این تفاهم نامه ها را در بسکتبال اجرایی کنیم.

* تیم ملی بسکتبال هم ۵ خرداد ماه به چین اعزام می شود اما ظاهراً برخی از بازیکنان از این اردوی تکراری که هرساله انجام می شود، خیلی راضی نیستند.

- برنامه های تیم ملی برای برگزاری اردو براساس بررسی ها و برنامه ریزی های کادر فنی انجام می شود، اینکه شرایطی فراهم شود تا بتوانیم دیداری با رقیبان خود داشته باشیم اصلاً بد نیست به هر حال چین از رقیبان اصلی ما در آسیا به حساب می آید. ضمن اینکه تورنمنتی که در این کشور برگزار می شود، حضور نمایندگان کشورهای اروپایی را هم به همراه دارد از طرفی درقالب این تورنمنت امکانات خوبی در اختیار تیم ها قرار می گیرد. بنابراین بد نیست به جای تهران برای مدتی پیگیر تمریناتمان در چین باشیم. در کل بودن چنین برنامه تمرینی- اردویی و دیدارهای تدارکاتی آن بهتر از نبودنش است.

* خب بهتر نیست فدراسیون در جهت برگزاری اردو در کشورهای اروپایی، گام های بزرگتری بردارد؟

- به فکر این برنامه هم هستیم. بارها اعلام شده که قصد داشتیم در تهران میزبان یک تیم اروپایی باشیم اما به خاطر تقویم تیم های اروپایی و اینکه از ابتدای سال میلادی آن را بسته بودند نتوانستیم این برنامه را به سرانجام برسانیم. با این حال همچنان پیگیر اردوی تدارکاتی در اروپا هستیم و اینکه بتوانیم پیش از بازی های آسیایی، این برنامه را اجرا کنیم.

* یعنی مسائل مالی و لحاظ کردن آنها هیچ تأثیری در برنامه ریزی تیم ملی ندارد و اینکه بیشتر توجه شما به اردوهای آسیایی و دیدار با تیم هایی از این قاره باشد؟

- خیر؛ برای تیم ملی و به لحاظ مسائل مالی هیچ محدودیتی نداریم اما توجه داریم که دیدارهای تدارکاتی پیش بینی شده باید در شأن تیم ملی باشد. به این فکر هستیم که با کشورهای بزرگ با اروپا مراوده داشته باشیم نه اینکه کشوری که صرفا از قاره اروپا است. به شدت هم پیگیر اردوی اروپایی پیش از سفر به جاکارتا هستیم.

* اخیرا شاهد بازگشت برخی ستاره ها به اردوی تیم ملی بودیم. امکان دارد در همین راستا شاهد استفاده از بازیکنان دورگه هم باشیم؟

- استفاده از بازیکنان دورگه موضوعی است که باید کادر فنی در مورد آنها نتیجه گیری داشته باشد. این موضوع در حال بررسی توسط مربیان تیم ملی است. قطعا اگر تشخیص مثبتی داشته باشند و اینکه بازیکن دورگه مورد نظر می تواند برای تیم ملی مثمر ثمر باشد برای در اختیار داشتنش اقدام می کنیم. در کل اقدامات ما بر حسب نظر کادر فنی است اما هنوز نتیجه ای اعلام نشده است.

* یعنی تا به امروز در مورد استفاده از هیچ بازیکن دورگه ای به نتیجه نرسیدید. مثلا بازیکنی مانند گرامی پور؟

- خیر، کادر فنی موضوع را بررسی می کند. هنوز هیچ چیز مشخص نیست.

* ظاهراً هم باید برای استفاده از چنین بازیکنانی مبلغی از سوی فدراسیون بسکتبال به فدراسیون جهانی پرداخت شود؟

- مبلغ که باید پرداخت شود اما انجام آن صرفاً نباید از طرف فدراسیون باشد. بعضاً از طرف خود بازیکن یا حتی باشگاهی که می خواهد وی را در اختیار داشته باشد می تواند این مبلغ پرداخت شود.