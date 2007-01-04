جهادگران جهاد دانشگاهی راه دکتر کاظمی را ادامه خواهند داد

به گزارش خبرگزاری مهر، جهاد دانشگاهی در چهاردهم دی ماه سال گذشته دکتر سعید کاظمی آشتیانی یکی از برجسته ترین نیروهای علمی و فرهنگی خود را از دست داد . به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی وی یکی از فرزندان صالح انقلاب و از رویش های مبارکی بود که آینده درخشان علمی در کشور را نوید می داد.

دکتر سعید کاظمی آشتیانی جهادگری مومن، معتقد به اسلام و راه امام خمینی (ره) و پیرو رهبر معظم انقلاب بود و طی عمر با برکت خود منشاء خدمات بزرگ و سازنده ای شد و برای جمهوری اسلامی ایران و مردم قهرمان آن در عرصه علم و پژوهش افتخار آفرید و باعث سربلندی و عزت جهادگران جهاد دانشگاهی شد.

دکتر کاظمی با تلاش در عرصه های علمی، مرزهای جمهوری اسلامی را در نوردید و به عنوان چهره ای درخشان و خدمتگزار در جوامع علمی بین المللی مطرح شد. برگزاری جشنواره رویان و شرکت چهره های برجسته علمی در این جشنواره نشانه های بارز موفقیت این مدیر توانا در جهاد دانشگاهی است.

دکتر کاظمی شجاعانه میادین جدید علمی و حوزه های تحقیقاتی را که شاید نصور حضور جمهوری اسلامی در آنها زمانی دور از ذهن بود گشود و منشاء خدمات ارزنده ای شد. تاسیس پژوهشکده رویان و دست یافتن به فناوری سلول های بنیادی شاهد این مدعاست.

کاظمی کار آفرینی کوشا بود که هیچ گاه از حرکت باز نمی ایستاد. سکوت و سکون را نمی پسندید و جز عزت و سرافرازی میهن اسلامی آرزویی در سر نداشت.

کاظمی مظهر ساده زیستی و بی پیرایگی در رفتار و الگوی ارزنده ای در نمایش شاخص های اسلامی بود. رفتار فروتنانه او، برای تمامی جهادگران و به خصوص همکاران نزدیک او در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران و پژوهشکده رویان نمونه بود و هرگز از یادها نخواهد رفت.

اکنون یکسال از فقدان دکتر سعید کاظمی آشتیانی می گذرد. غم فقدان او در روزهایی که رفته بر قلوب جهادگران ماتمی عظیم نشانده است. جهادگران جهاد دانشگاهی در چنین ایامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن فقید سعید اعلام می دارند چون همیشه با اتکای به خداوند متعال و با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی تمامی توان خود را در راه تحقق آرمان و اهداف انقلاب اسلامی به کار خواهند گرفت و راه آن عزیز سفر کرده را ادامه خواهند داد.