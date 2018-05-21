عبدالعلی چنگیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لیست ۲۴ نفره تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی اظهار داشت: روی خط خوردن سید جلال حسینی هم می توان صحبت کرد. اما شاید توجیه کی روش برای این اتفاق سن حسینی باشد. شاید کی روش بگوید جام جهانی عرصه حضور جوانان است و حسینی با ۳۶ سال سن در مواجه شدن با مهاجمان سطح اول فوتبال دنیا کم بیاورد. البته همانطور که گفتم اینها می‌تواند نظر کی‌روش باشد و این که این نظر درست باشد یا خیر را از الان نمی توان قضاوت کرد.

وی اضافه کرد: اما در مورد وریا غفوری شرایط فرق می‌کند. وریا آنقدر خوب بود و هست که هیچ دلیل، توجیه و بهانه‌ای نمی‌تواند اشتباه کی‌روش را پوشش دهد. بی تعارف می‌گویم کی‌روش در این خصوص ۱۰۰درصد اشتباه کرده. حتی نمی‌گویم ۹۹ درصد بلکه تاکید می‌کنم صد درصد تصمیم او اشتباه بوده است.

ملی پوش سابق کشورمان گفت: وریا یکی از بهترین و آماده ترین بازیکنان این فصل فوتبال ایران بود و هیچ نقصی برای حضور در پست دفاع راست نداشت. او قدرت بدنی خوبی دارد و شعور ذاتی‌اش در کارهای دفاعی و تهاجمی بسیار بالا است. از تجربه خوبی بهره می‌برد و هیچ توجیهی برای خط خوردن وی ما را قانع نمی‌کند. باید قبول کرد کی‌روش در این خصوص اشتباه کرده است. این دلیل نمی‌شود که چون این آقا «کارلوس کی روش» هستند پس همه تصمیماتش درست باشد. هر کسی می تواند اشتباه کند حتی کارلوس کی روش و به نظر من این تصمیم آقای سرمربی اشتباه محض بود.

پیشکسوت تیم استقلال بیان داشت: شاید هم به کی‌روش مشورتهای اشتباهی داده باشند و بر اساس این مشورتهای اشتباهی که گرفته غفوری را خط زده باشد که در این صورت هم باید گفت مشاوران خوبی در کنار کی‌روش نیستند.

چنگیز در ادامه خاطرنشان ساخت: در هر صورت این تیم، تیم ملی فوتبال کشور ما است و از صمیم قلب برایش آرزوی موفقیت در جام جهانی می‌کنم. امیدوارم این تیم با همین بازیکنان هم نتایج آبرومندانه‌ای بگیرد و دل ملت ایران را شاد نماید.