شناسایی ۲۵۰خانه تاریخی در خراسان جنوبی/۳۱ خانه مرمت می شود

حسن رمضانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته بالغ بر ۴۷ خانه تاریخی استان مرمت و بازسازی شده است.

وی با بیان اینکه این خانه های تاریخی جزء آثار ملی بوده که با مشارکت مالک مرمت شده است، بیان کرد: در این راستا تفاهم نامه مشارکت با مالکین منعقد شده و مرمت این بناها با مشارکت خود مالکین انجام می شود.

رمضانی ادامه داد: در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد و۶۰۰ میلیون تومان برای مرمت خانه های تاریخی استان اختصاص یافت که به صورت کامل جذب شده است.

وی عنوان داشت: خانه های تاریخی دارای شماره ثبت ملی و درخواست مشارکت مالک در مرمت بنای تاریخی در اولویت مرمت قرار دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی از شناسایی ۲۵۰ خانه تاریخی در استان خبر داد و گفت: از این تعداد تاکنون ۱۲۰ خانه در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

رمضانی با بیان اینکه در سال جاری نیز ۹۳۰ میلیون تومان اعتبار برای مرمت بناهای تاریخی استان اختصاص یافته است، بیان داشت: از محل این اعتبارات مرمت ۳۱ بنا در دستور کار قرار گرفته است.