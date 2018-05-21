به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فلسفه تکنولوژی» تالیف علیرضا عباسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با جستارهایی درباره فلسفه تکنولوژی و مقالاتی درباره فلسفه علم است.

در مقدمه این کتاب آمده است: فلسفه تکنولوژی قلمرو جدید، جذاب و سودمندی در فلسفه است که به معنا، اهمیت، ویژگی، عوارض و اثرات تکنولوژی می پردازد... ما از تکنولوژی برای تغییر جهان استفاده می کنیم تا جهان را متناسب با خود و نیازهای خود بسازیم. تکنولوژی توانایی های ما را برای ایجاد تغییر در عالم افزایش می دهد. اما آیا به راستی نتایج چنین تغییراتی همواره شفاف، قابل توصیف و قابل پیش بینی است؟ آیا نتایج تغییرات ناشی از تکنولوژی همواره سودمند است و آیا مخاطرات غیرمنتظره ای را در بر ندارد؟

در پاسخ به همین دست پرسش هاست که ضرورت تفکر فلسفی و عقلانی راجع به پیشگیری از تاثیرات سوء تکنولوژی و کنترل آن نمایان می گردد، تفکر فلسفی در باب تکنولوژی، خود پیشرفت مهمی در ظرفیت های تکنولوژی است که ضرورت تفکر فلسفی در مورد آن را توجیه می کند.

عباسی قبل از گردآوری و ترجمه کتاب فلسفه تکنولوژی، اواخر سال گذشته نیز کتاب «انسان در اندیشه یاسپرس» را که در واقع درآمدی بر انسان شناسی اگزیستانسیالیستی است، در اختیار علاقه مندان به کتاب بویژه کتاب های فلسفی قرار داد.

وی معتقد است: امروزه تکنولوژی نه فقط پدیده ای فرعی و عارضی به شمار نمی آید، بلکه در کنار سایر اجزای فرهنگ و چه بسا پیشروتر از آن ها به جهت دهی و شکل دهی ارزشی نظام های فرهنگی جهان می پردازد.

چنین است که امروزه به درستی از فرهنگ تکنیکال سخن گفته می شود، یعنی جهان بینی و بینش تازه تکوین یافته ای که گستراننده ارزش ها و هنجارهای نوینی است؛ ارزش ها و هنجارهایی که ارزش ها و هنجارهای سنتی را به چالش کشانده و گاه سنت را یارای ایستادگی در برابر آن نیست.

کتاب «فلسفه تکنولوژی» را انتشارات «مکتبه الصدیقه الشهیده» در ۱۴۲صفحه و با قیمت ۱۲ هزار تومان در اختیار علاقه مندان قرار داده است.