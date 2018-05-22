خبرگزاری مهر - گروه استان ها: در سال ۱۳۹۴ مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس خبر از ایجاد دفتر یونسکو در شیراز داد که اکنون پس از ۳ سال هنوز این اقدام انجام نگرفته است.

به گفته مسعود منیعاتی در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ مبنی بر اینکه «دفتر کمیسیون ملی یونسکو ۲۴ مرداد در شیراز راه‌اندازی می‌شود» او در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به پتانسیل‌های موجود در شیراز و استان فارس، رایزنی‌هایی شد تا دفتر کمیسیون ملی یونسکو در این شهر راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت‌های یونسکو در توسعه توانمندی‌های فارس و شیراز و معرفی این ظرفیت‌ها به جهان، از اهداف اصلی راه‌اندازی آن دفتر است، افزود: در استان فارس افزون بر ۳هزار اثر ثبت‌شده تاریخی وجود دارد که بیش از ۹ درصد کل آثار تاریخی کشور را در بر می‌گیرد.

به گفته منیعاتی، وجود تخت‌جمشید، پاسارگاد، باغ ارم و باغ‌های پاسارگاد به‌عنوان آثار ثبت‌ شده جهانی از جمله ظرفیت‌های بی‌بدیل فارس در این حوزه است.

او در عین حال تصریح کرد که در فارس ۴۰۰ جاذبه طبیعی منحصربه ‌فرد وجود دارد که این آثار آن را در کشور شاخص کرده است.

این در حالیست که مدیر انجمن دوست‌داران میراث فرهنگی استان فارس با بیان اینکه اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران بسیاری در مسیر راه‌اندازی دفتر کمیسیون یونسکو همکاری کرده‌اند، وعده داد که دفتر نمایندگی یونسکو، روز ۲۴ مرداد طی مراسمی رسمی در شیراز آغاز به‌کار خواهد کرد.

در پیوند با این موضوع خبرنگار مهر در گفت و گو با دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران این موضوع را جویا شد که حجت الله ایوبی با اشاره به اینکه کمیسیون یونسکو تعدادی دفاتر منطقه ای شماره ۲ دارد که در برخی از شهرها ایجاد شدند که فرایندی را طی می کند، بیان کرد: باید پرونده ای تشکیل شده سپس در اجلاس های متعدد یونسکو تصویب شود.

وی با تایید اینکه در ایران همچنین دفاتری راه اندازی شده افزود: چند دفتر منطقه ای در کشور داریم، اما اینکه کمیسیون ملی هم بخواهد دفاتری و مراکز فرهنگی داشته باشد موضوع قابل مطالعه و بررسی است.

ایوبی با این وجود ایجاد دفتر یونسکو را وظیفه کمیسیون ملی این سازمان در ایران ندانست و تصریح کرد: این کار نیاز به همت، مطالعه، بررسی، ضرورتها و تشکیل پرونده دارد، اما بنده همیشه نظرم بوده و هست که این موضوع دنبال شود.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در عین حال اعلام کرد: اگر قرار باشد دفتر کمیسیون یونسکو در زمینه فرهنگ و ادب تاسیس شود و مربوط با بخش های فرهنگی باشد، طبیعتا شهر شیراز در اولویت قرار دارد.

ایوبی این موضوع را منوط به استقرار خویش در سمت دبیرکلی کمیسیون ملی یونسکو به طور کامل عنوان کرد و افزود: اهالی فرهنگ و ادب شیراز اجازه دهند تا به بررسی اوضاع و احوال بپردازیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون ملی یونسکو در ایران پس از پذیرش عضویت ایران در یونسکو، با تصویب مجلس شورای ملی وقت، در سال ۱۳۲۷ تشکیل شد. این کمیسیون برای تعیین اهداف، شرح وظایف و ارکان خود، اساسنامه‌ای را در ۱۳ ماده تنظیم کرد که بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ، در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۸ هیئت وزیران به تصویب رسید؛ این اساسنامه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و اساسنامه اصلاحی در ۱۷ ماده و ۴ تبصره پس از تایید شورای عالی کمیسیون، از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به هیئت دولت تقدیم شد و در ۲۹ شهریور ۱۳۶۶ به تصویب رسید.