به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیرازی با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجموعه اقدامات مبارزه با آفت سفیدبالک در دوبخش «مقاوم سازی زمستانه» و «کنترل آفت» انجام شده است تا در تابستان پیش رو هجوم «سفید بالک ها» اتفاق نیافتد.

شیرازی با اشاره به اینکه مجموعه فعالیت های مقاوم سازی زمستانه در زمستان سال گذشته انجام شد، گفت: جمع آوری ۳۴۰۰ کیلوگرم برگ های خزان شده از زیر درختان، هرس ۶۰ هزار اصله درخت توت و زیتون به صورت v شکل، حذف تنه جوش، پاجوش و ریشه جوش درختان زیتون و مصرف ۵۰۰ لیتر روغن گیاهی ولک برای روغن پاشی ۷۳ موقعیت از جمله فعالیت های انجام شده بوده است.

وی به آغاز مبارزه مکانیکی وبیولوژیکی برای کنترل آفت سفید بالک از آغاز سال جاری نیز اشاره کرد و افزود: با شناسایی ۱۸ کانون آلوده و نصب ۱۹۶ کارت زرد، موقعیت های آلوده تحت پایش اولیه قرار دارد تا در اولین زمان ظهور، حشره کنترل شود.

شیرازی ادامه داد: حمایت از دشمنان طبیعی و حشرات مفید از دیگر اقداماتی است که در جهت کنترل بیولوژیک و با استفاده هدفمند از کارت های زرد در حال انجام است.

وی به شروع حذف تنه جوش و پاجوش درختان توت و زیتون برای از بین بردن جمعیت تخم و شفیره آفت سفید بالک اشاره کرد و گفت: آبشویی های شبانه با صابون گیاهی پالیزین و رصد تیم گیاهپزشکی از روند چرخه زندگی حشره از دیگر اقداماتی است که به صورت مستمر انجام می شود.

معاون امورشهری و فضای سبز شهرداری منطقه ۲۰ تهران با اشاره به اینکه این آفت ناقل هیچگونه بیماری برای شهروندان نیست و آسیبی برای سلامتی شهروندان ندارد، یادآورشد: مجموعه اقدامات مبارزه مکانیکی و بیولوژیکی آفات گیاهی بر اساس رویکرد کاهش مصرف سموم شیمیایی و در جهت حفظ محیط زیست انجام شده است.

