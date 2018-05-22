رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی قروه انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز دوشنبه با گذشت چند ماه و بحث ها و انتقادهای فراوان از تغییر رئیس قبلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه که منجر به انتخاب سرپرست موقت شده بود، بالأخره سرپرست جدید این دانشگاه طی مراسمی با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کردستان معرفی شد.

در این مراسم از زحمات ۶ ماهه «مظفر یکتایار» تجلیل و «سیمرا دهقانی» در سمت سرپرست جدید دانشگاه آزاد قروه معرفی شد.

«مظفر یکتایار» که با حفظ سمت رئیس دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه آزاد کردستان به عنوان سرپرست موقت دانشگاه آزاد قروه انتخاب شده بود در این مراسم بر جذب اساتید و ایجاد رشته های جدید باتوجه به موقعیت استراتژیک شهرستان قروه تأکید کرد.

«سمیرا دهقانی» هم که با مدرک دکترای مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی به عنوان سرپرست جدید معرفی شد در این مراسم از تشکیل کارگروهی برای ارتباط سازنده با مجموعه های تصمیم گیرنده شهرستان و استان سخن گفت.

وی همچنین به ریل گذاری برای یک فرآیند پویا و علمی در کنار ترسیم نقشه راه که بتوان به مجموعه اهداف اصلی و فرعی دانشگاه آزاد رسید، اشاره کرد.

به گفته «دهقانی» دانشگاه ها به عنوان یکی از ارکان رشد و توسعه کشور باید همواره با نگرشی ژرف ضمن شناخت شرایط و مقتضیات محیطی امکان مطابقت با زمان را با دیدگاه و برنامه استراتژیک فراهم کنند.

وی اولویت قرار دادن ابعاد آموزشی و پژوهشی را از جمله اولویت های دانشگاه آزاد دانست و افزود: تربیت نیرو در بعد آموزشی به دو منظور یکی تأمین نیاز صنعت و دیگری به تحقیق صورت می گیرد که این مهم می تواند رشد علمی جامعه را بالا ببرد.