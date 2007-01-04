مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

حداد عادل : مجلس در مشت دولت نیست

نمایندگان تصویب کردند؛ الزام دولت به آغاز بکار بانک ها قبل از شروع کار ادارات

دادستان تهران : آیین نامه ایجاد پلیس خدمات قضایی در کشور تهیه می شود



آینده نو :

حداد عادل :مجلس در مشت دولت نیست - بنزین باید سهمیه بندی شود

حسن موسویان : مسوول سابق پرونده هسته ای ایران : پیش بینی می کنم قطعنامه جدیدی صادر شود

مجلس تصویب کرد: بانک ها قبل از ادارات دولتی شروع به کار می کنند



اعتماد:

به بهانه اعدام صدام و نفوذ ایران در عراق و خاورمیانه شدت گرفت، تبلیغات مشکوک ضد ایران

موسویان در تحلیل قطعنامه شورای امنیت عنوان کرد: باید مسیر بحرانی تر شدن پرونده متوقف شود

شرکت ملی گاز اعلام کرد: احتمال قطع گسترده گاز در تهران و برخی مناطق کشور



اعتماد ملی :

تصمیم تازه دولت نهم ، مدیران دولتی گزینش می شوند

مصوبه تازه مجلس درباره ساعت کار بانک ها

درباره بحران منطقه ، امنیت آمریکا در گرو ثبات خاورمیانه



ایران :

ایران برای جذب سرمایه هموطنان در دیگر کشورها راه اندازی می کند، دفاتر ویژه اقتصادر پایتخت ها

رئیس جمهور در خوزستان اعلام کرد: تولید صنعتی سوخت هسته ای بزودی آغاز می شود

حداد عادل در جمع خبرنگاران : توافق دولت و مجلس برای رفع مشکلات معیشتی کارمندان



ابرار:

وزیر کشور : دولت های قبلی عرضه اجرای طرح تغییر ساعت کار بانک ها را نداشتند

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی : ارسال نامه به پاپ اشتباهی بزرگ بود

19 نماینده در تذکری به رئیس جمهوری: چرا مشایی سالن اجرای زنده رقص مختلط در ترکیه را ترک نکرد



ابتکار:

به دنبال تشتت گروه ها در جریان انتخابات 24 آذر ، اصلاح طلبان و اصولگرایان در اندیشه دو ائتلاف فراگیر

احمدی نژاد : مهرورزی در قاموس زورگویان جایگاهی ندارد

رئیس مجلس در گفتگو با خبرنگاران : مجلس در مشت دولت نیست



اسرار:

زندگی 5/4 میلیون ایرانی با روزی 1000 تومان

دفاع حداد عادل از طرح نمایندگان : مصوبه مجلس در مورد ساعت کار بانک ها خلاف نبود

قطع صادرات گاز ایران به ترکیه



پول:

حداد عادل: تجدید نظر مجلس در طرح تثبیت قیمت ها

در پی افزایش شدید مصرف در داخل صورت پذیرفت، قطع صادرات گاز ایران به ترکیه

تکلیف مطالبات بانک ها هفته آینده مشخص می شود



توسعه:

قاچاق یک سوم سوخت کشور

شاهرودی : مجلس بیشتر با قوه قضاییه همکاری کند

حداد عادل در جمع خبرنگاران : قوا و حقوق توسط قدرتها به بازی گرفته شده است



تهران امروز:

نیروی انتظامی : هیچکس حق کنترل موبایل شخصی افراد را ندارد

موسویان درباره قطعنامه 1737: روسیه و چین ابتکار عمل را به آمریکا سپردند

سازمان مدیریت پیشنهاد کرد: عیدی کارمندان 200 هزار تومان



جام جم:

لاریجانی پیام احمدی نژاد را به رئیس جمهور چین تسلیم می کند، مذاکره پشت دیوار چین

رئیس قوه قضاییه بر ضرورت تدوین آن تاکید کرد: قوانین جدید برای پیش فروش زمین و مسکن

با طراحی تازه از سوی شهرداری تهران ، 8 بزرگراه جدید گره های ترافیکی را باز می کند



جوان:

احمدی نژاد خبر داد: آغاز قریب الوقوع تولید سوخت هسته ای

معاون اول رئیس جمهور: 5/4 میلیون نفر ققط با 30 هزار تومان زندگی می کنند

شورای نگهبان طرح افزایش سن رای دهندگان را تایید کرد



جمهوری اسلامی:

آیت الله هاشمی رفسنجانی : همدلی و وفاق راه اصلی خروج از بحران فعلی لبنان است

دبیر کل جدید سازمان ملل: اعدام صدام حق مردم عراق بود

کارمندان دولت امسال حداقل 175 هزار تومان عیدی می گیرند



خراسان :

رئیس جمهور : به زودی کلید تولید سوخت هسته ای برای مصارف صنعتی را خواهیم زد

خسارت 8 هزار میلیارد ریال بیماری های ناشی از ازدواج نامناسب

پیشنهاد 200 هزار تومان عیدی برای کارکنان دولت



حیات نو:

نگاهی به منابع متمم بودجه 85 ، تامین هزینه های اضافی دولت با پول نفت

رئیس قوه قضاییه : برخی قوانین موجب فساد اقتصادی می شود

وزیرکشور : دولت های قبلی عرضه تغییر ساعت کار بانک ها را نداشتند



خبر:

توصیه وزیر کشور : شوراهای سوم شهرداران قوی را حفظ کنند

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: نهادینه شدن مجازات های جایگزین حبس، نیازمند همکاری مجلس است

در 9 ماهه امسال : صادرات غیر نفتی به 5/11 میلیارد دلار رسید



دنیای اقتصاد:

حداد عادل : پیگیر گزارش عملکرد برنامه چهارم هستیم

مجلس در مصوبه جدید از دولت خواست ، آغاز کار بانک ها قبل از ادارات

در دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد، انتقاد رئیس قوه قضاییه از قوانین بانکی جرم زا



سرمایه:

تا پایان سال جاری رخ می دهد ، 7 هزار میلیارد تومان کسر بودجه دولت

تعیین تکلیف معافیت ها در لایحه مالیات بر ارزش افزوده

کشف یک میلیارد دلار سوخت قاچاق



سیاست روز:

رئیس جمهور خبر داد: آغاز تولید صنعتی سوخت هسته ای در ایران

زنان وکودکان قربانیان صلح بانان جهانی ؛ رسوایی بزرگ نیروهای سازمان ملل در سودان

سردار نقدی خبر داد: کشف دریاچه های مصنوعی سوخت قاچاق



صدای عدالت:

معاون اول احمدی نژاد : بیش از 5/4 میلیون ایرانی فقط نان وماست می خورند

حداد عادل : مجلس در مشت دولت نیست

آیت الله صافی گلپایگانی : نامه احمدی نژاد به پاپ اشتباه بزرگی بود



عصر اقتصاد:

معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد: در آمد 5/4 میلیون نفر ماهانه 30 هزار تومان

نماینده مجلس: طرح جامع مسکن 20 ساله هم مردم را خانه دار نمی کند

فرماندار شمیرانات در گفتگو با عصر اقتصاد : مانعی برای رشد بانوان در جامعه وجود ندارد



کاروکارگر:

وزارت کار: منعی برای ثبت تشکل های کارفرمایی وجود ندارد

واکنش محجوب به مصوبه شرط مدرک تحصیلی ؛ مجلس، مفهوم نمایندگی مردم را از بین می برد

وزیر نیرو: مردم با 2 درصد صرفه جویی به رفع کمبود گاز کمک کنند



کارگزاران:

آیت الله صافی گلپایگانی : نامه احمدی نژاد به پاپ اشتباه بزرگ بود

رئیس هیات عالی گزینش خبر داد، هسته های گزینش احیا می شوند

مشاور شهردار تهران پیش بینی کرد؛ 20 درصد تهرانی ها در آستانه حاشیه نشین شدن



کیهان:

فایننشیال تایمز فاش کرد، عملیات تروریستی در عراق با دلار سعودی ها

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با کیهان خبر داد: طرح بازنشستگی کارگران با 25 سال سابقه تمدید می شود

175 هزار تومان حداقل عیدی کارکنان دولت



همبستگی:

کارشناسان در نشست بررسی حریم شهری تهران عنوان کردند: یک میلیون واحد مسکونی خالی در تهران

واکنش ها به اعدام صدام بالا گرفت

صادرات گاز ایران به ترکیه قطع شد



همشهری:

رئیس جمهوری : تولید صنعتی سوخت هسته ای را به زودی آغاز می کنیم

رئیس مجلس : واردات بنزین باید قطع شود، مصرف انرژی در مرز هشدار

آیت الله شاهرودی خواستار همکاری مجلس و قوه قضاییه شد



هدف واقتصاد:

از سوی سازمان ملل ایران به تجارت خاویار مجاز شد

مردم صرفه جویی نکنند،مشکل قطعی گاز تشدید می شود؛ از سرگیری صادرات گاز به ترکیه

طرح مسکن روستایی 225 میلیارد تومان یارانه گرفت