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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۱۷

ایرج راد در گفتگو با مهر:

سالن جدید خانه تئاتر پس از انتخابات فعال می‌شود/ تدوین آیین نامه

سالن جدید خانه تئاتر پس از انتخابات فعال می‌شود/ تدوین آیین نامه

عضو هیات مدیره خانه تئاتر اعلام کرد که سالن جدید این خانه که به تازگی افتتاح شد، بعد از انتخابات هیات مدیره خانه تئاتر فعال می شود.

ایرج راد عضو هیات مدیره خانه تئاتر درباره وضعیت فعال سازی سالن تئاتر بنای جدید این خانه و زمان آغاز به کار آن به خبرنگار مهر گفت: آغاز به کار و فعالیت سالن تئاتر ساختمان جدید خانه تئاتر بعد از برگزاری انتخابات هیات مدیره خانه تئاتر خواهد بود زیرا شورای سیاستگذاری باید توسط هیات مدیره انتخاب شود.

وی درباره آثار متقاضی اجرا در این سالن، اظهار کرد: طبیعتا اگر فراخوان منتشر کنیم آثار بسیاری متقاضی اجرا خواهند بود ولی در ابتدا باید شورای سیاستگذاری انتخاب شود تا برنامه ریزی لازم را برای سالن انجام دهد و آیین نامه اجرای آن را هم تدوین کند.

راد درباره وضعیت اجرای نمایش «در گوش سالمم زمزمه کن» که توسط جعفر والی از یک اثر خارجی اقتباس شده است، گفت: امیدوارم بتوانم سال جاری این نمایش را روی صحنه ببرم.

ایرج راد پیش از این و با حضور هرمز هدایت نمایش «در گوش سالمم زمزمه کن» را چندین بار به قصد اجرا تمرین کرده بود که هنوز اجرای این نمایش میسر نشده است.

کد مطلب 4302619
فریبرز دارایی

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