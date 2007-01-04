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۱۴ دی ۱۳۸۵، ۸:۵۹

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری ها به این شرح است.

- مردان مسلح ناشناس با حمله به منزل معاون وزیر بهداشت فلسطین، وی را ربودند.

- ارتش اسرائیل اعلام کرد که موشکی از نوار غزه به جنوب فلسطین اشغالی شلیک شد که هیچ تلفاتی به دنبال نداشت. 

- اتحادیه عرب از طرح آمریکا برای برگزاری کنفرانس صلح به منظور حل بحران سومالی خبر داد.

- ازسرگیری زد وخوردها میان جنبشهای حماس و فتح در نوار غزه سبب کشته شدن یک زن وچهار عضو فتح شد.

- جنبشهای فتح وحماس پس از یک روز درگیریهای خونین، به توافقی درباره بازگشت آرامش به مناطق فلسطینی دست یافتند.

- وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در عملیات مشترک ارتش این کشور با همکاری نیروهای ناتو که سه روز طول کشید؛ 17 ستیزه جوی طالبان کشته شدند.

- نخست وزیر ترکیه از نیروهای کشورش که در چارچوب نیروهای یونیفل( نیروهای وابسته به سازمان ملل متحد) در جنوب لبنان مستقر شده اند، بازدید کرد.

- یک مسئول بلندپایه آمریکایی تصریح کرد که نیروهای دریایی آمریکا در عملیات پیگرد نیروهای دادگاههای اسلامی در سومالی شرکت کرده اند.

- وزیر امور خارجه پرو اعلام کرد که حال عکاس پرویی خبرگزاری فرانسه که در نوار غزه ربوده شده است؛ خوب است.

کد مطلب 430264

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