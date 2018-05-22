مسئولان حمایت کنند تا دلسرد نشویم/ژاپن برای قهرمانی آمده بود

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - هومن ناظمی: تیم ملی فوتسال بانوان ایران که به‌عنوان مدافع عنوان قهرمانی در مسابقات جام ملت‌های آسیا شرکت کرد، در فینال این رقابت‌ها ژاپن را با نتیجه ۵ بر ۲ شکست داد و قهرمانی خود در این رقابت‌ها را تکرار کرد.

ملی پوشان ایران در مرحله مقدماتی مقابل ترکمنستان و ازبکستان به برتری رسیدند. در ادامه نیز با برتری مقابل چین و ویتنام به فینال راه یافتند و سرانجام با برتری در این دیدار عنوان قهرمانی را کسب کرد. ند

بی‌شک این قهرمانی اتفاقی خوشایندی برای ورزش ایران است، یکی از بازیکنان بااخلاق تیم ملی در این رقابت‌ها «لیلا خدابنده لو» دروازه بان تیم ملی فوتسال بانوان است، در همین ارتباط گفتگویی با این فوتسالیست انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

* چگونه به رشته فوتسال علاقه‌مند شدید؟

متولد شهر کرج هستم و از همان کودکی به فوتبال علاقه خاصی داشتم، با تشویق پدر و مادرم به‌صورت حرفه‌ای این ورزش را دنبال کردم. خواهر و برادرانم هیچ‌کدام ورزشکار نیستند ولی من به‌صورت حرفه‌ای این رشته ورزشی را ادامه دادم و خیلی زود موفق شدم پیشرفت کنم و درنهایت به عضوت تیم ملی برسم.

* چرا تصمیم گرفتید که دروازه‌بان شوید؟

علاقه فراوانی به دروازه‌بانی داشتم و از کودکی که فوتبال می‌دیدم پیگیر گلرهای بزرگ فوتبال بودم و اخبار آن‌ها را دنبال می‌کردم، به یاد دارم در دوران راهنمایی معلم ورزشم وقتی از دانش آموزان کلاس آزمون می‌گرفت، به من گفت که در دروازه‌بانی موفق خواهم شد؛ من هم پس‌ازآن فوتسال را شروع کردم.

* از حال و هوای قهرمانی و بازی فینال بگویید؟

بی‌شک یک روز باشکوه برای ورزش ایران به ثبت رسید در دیدار فینال تیم ما بازی بسیار زیبایی را به نمایش گذاشت، تیم ژاپن در آن باری آمده بود تا انتقام سال ۲۰۱۵ را بگیرد ولی انجام یک بازی روبه‌جلو باعث شد ۵ بار دروازه این تیم را بازکنیم، پس از بازی خوشحال بودیم و خوشحالی ما در سالن مسابقات تمامی نداشت.

* قبول دارید که ژاپن در نیمه اول حسابی تیم را اذیت کرد؟

ژاپن برای قهرمانی به این مسابقات آمده بود، نتایج قبل از فینال نشان از قدرت بالای این تیم دارد، در بازی فینال خیلی اذیتمان کردند. بازی خیلی حساسی بود و روی تک‌تک بچه‌ها فشار بود. بااین‌حال آن‌قدر تمرکزمان بالابود که باور کرده بودیم می‌توانیم ژاپن را ببریم.

* رمز موفقیت تیم ملی در این آوردگاه چه چیزی می‌دانید؟

استارت از سال ۲۰۱۵ زده شد و قهرمانی ما در آن سال بازتاب بسیار خوبی داشت و باعث شد توجه فراوانی به ورزش بانوان به‌خصوص فوتسال شود، فدراسیون برنامه‌ریزی بسیار خوبی برای تیم بانوان انجام داد بازی‌های تدارکاتی خوبی با تیم‌های قدر دنیا داشتیم که باعث شد اعتمادبه‌نفسی که نیاز داشتیم به دست بیاوریم و فدراسیون هم هرچه خواستیم در اختیار ما گذاشت.

* آیا پوشش و حجاب برای شما محدودیتی ایجاد نکرده است؟

ما باحجاب بازی می‌کنیم و با این شرایط مشکلی نداریم. حجاب هیچ محدودیتی برای من ندارد. تازه احساس غرور هم می‌کنم. طوری شده بود که دربازی‌های لیگ خودمان که آقایان هم نبودند این پوشش را داشتیم و مشکلی هم نبود.

* گفته می‌شود برخی ملی‌پوش از عدم پخش دیدار نهایی از سوی رسانه ملی ناراحت هستند، نظر شما چیست؟

خیلی برای ما ناراحت‌کننده بود و انتظار ما از مسئولان صدا سیما این بود که فینال رقابت‌ها را به‌صورت زنده پخش کند بازیکنان ایرانی در مسابقات با پوشش کامل اسلامی به میدان می‌روند پخش زنده مسابقات باعث می‌شود که همه بازیکنان دیده شوند و تنها گل زنان مطرح نشوند، برای موفقیت یک تیم همه بازیکنان زحمت می‌کشند.

* چقدر فوتسال در زندگی شخصی شما تأثیر گذاشته است؟

بیشتر ساعت مشغول تمرین هستم و کاملاً به‌صورت حرفه‌ای تمرین می‌کنم، می‌دانم برای رسیدن به لباس تیم ملی باید تلاش کرد ما خیلی از روزها در خانه نبوده‌ایم. چهار سال است که روز تولدم در خانه نبوده‌ام و فقط در خدمت تیم ملی و فوتسال بودم و کاملاً زندگی شخصیم تحت تأثیر فوتسال بوده است.

* فوتسال البرز را چطور می‌بینید؟

فوتسال استان البرز هم در بخش آقیان و هم بانوان در سطح بالایی قرار دارد و از سال‌های گذشته ملی پوشان بزرگی را به تیم‌های ملی معرفی کرده است. در بخش بانوان شاهد لیگ پویایی هستیم که هرساله به همت هیئت استان در حال برگزاری است و همین برگزاری باعث شده چند تن از بازیکنان خوب البرزی در لیگ کشوری حضور موفق داشته باشند و اگر امکانات و سالن تمرین مناسب برای البرزی‌ها مهیا باشد بازهم شاهد حضور بازیکنان در سطح بالا در تیم ملی هستیم.

* چه چیزی در ورزش برایت اهمیت دارد؟

یک ورزشکار موفق اول باید بااخلاق باشد من همیشه سعی کرده‌ام از حاشیه دورباشم. دوست دارم که همه ورزشکاران اخلاق خوب داشته باشند.

* و صحبت پایانی...

از مسئولان می‌خواهم تیم را حمایت کنند تا دلسرد نشوند. ۵۰ درصد این قهرمانی را مدیون کادر و خانم مظفر هستیم. اگر تیم ما ازنظر فنی چنین برنامه‌ریزی نداشت نمی‌توانستیم این قهرمانی را کسب کنیم. از خانواده‌ام تشکر می‌کنم که واقعاً در سختی‌ها و مصدومیت‌ها پشت ما بودند.