خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فرزاد فرهادی: جنگ ائتلاف تحت رهبری سعودی ها ضد یمن ادامه دارد. در کنار تحولات جبهه های جنگ و فراز و نشیب های آن به سود و زیان طرفین اما موضوعی که ذهن تحلیلگران امور را به خود مشغول کرده، موشک های یمنی و دقت بالای آنها در اصابت به اهدافشان است.

یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن به شلیک موشک به جیزان، عسیر و نجران و ریاض ادامه می دهند و خطر این موشک ها سبب شد که سعودی ها دست به دامان نیروهای موسوم به کلاه سبزهای آمریکایی شوند که طبق گزارش رسانه های آمریکایی وظیفه آنها رصد و نابودی موشکهاست. موشک های بالستیک یمنی ها عامل نگرانی مقامات سعودی است.

سعودی ها که حملات موشکی یمنی ها آنها را به تنگ آورده است جدای از پناه بردن به آغوش آمریکایی ها برای دفع این خطر به حربه های تبلیغاتی روی آورده اند از جمله اینکه موشکهایی که یمنی ها به سوی سعودی ها شلیک می کنند ایرانی هستند.

«محمد عباس الضالعی» از تحلیلگران یمنی در مطلبی در یک رسانه یمنی می نویسد: «اینکه تصور شود که موشک های بالستیکی که حوثی ها به عربستان شلیک می کنند ایرانی است یا کسانی که مدعی هستند که این موشکها از ایران به شکل قطعات کوچک ارسال می شود، تصور اشتباه و بی اساسی است و با عقل و منطقه مغایرت دارد. این موشکها یمنی و حوثی هستند. گواه آن شلیک تعداد زیادی از این موشکها از سوی حوثی ها به اراضی عربستان به شکل روزانه است این موشکها یمنی و حوثی هستند.

گواه آن شلیک تعداد زیادی از این موشکها از سوی حوثی ها به اراضی عربستان به شکل روزانه است. این موشک ها مایه رعب و وحشت مقامات سعودی را فراهم آورده است و دستاورد واقعی برای حوثی ها محسوب می شود که تاریخ برای آنها ثبت خواهد کرد. حوثی ها به معادله سیاسی تبدیل شده اند که قابل نادیده گرفته شدن نیستند.

اما ما در جنوب یمن با توجه به جانفشانی های فراوان این جنگ بی اراده هستیم و سعودی ها ساده ترین عامل قدرت را از ما گرفته اند. نه تنها از نظر نظامی ابزاری نداریم بلکه از نظر رسانه ای نیز نمی توانیم دیدگاه خود را مطرح کنیم چون که رسانه ای در اختیار نداریم. با ساکنان جنوب یمن همانند مزدور رفتار می کنند».

پایگاه الحیاد نت نیز در گزارشی درباره ناگفته های موشکی کشور یمن آورده است: «بحث موشک های بالستیک یمن را باید در دهه هفتاد قرن گذشته میلادی جستجو کرد که یمنی ها از شوروی سابق موشک خریدند؛ موشک هایی مانند اسکاد، لونا و توچکا روسی هستند.

ارتش یمن به ویژه از سال ۱۹۹۸ شروع به توسعه موشکهای خود از طریق کارشناسان عراقی و مهندسان موشک از جمهوری شوروی سابق کرد که این نقش مهمی در احداث مرکز پژوهش علمی و توسعه موشکی ارتش یمن در صنعا ایفا کرد. بیش از ۲۰۰۰ موشک بالستیک از انبارهایی در عدن و المکلا به سوی صنعا به مدت ۶ سال منتقل شد.

با وجود ادعاهای مطرح در برخی رسانه ها مبنی بر حمایت ایران از یمن در زمینه موشکی اما واقعیت امر که قابل شک نیست این است که یمن یکی از بزرگترین زرادخانه های موشک های بالستیک در خاورمیانه از حیث کمیت و برد محسوب می شود. ارتش یمن در سال ۲۰۰۰ در مراسم وحدت دو یمن در ماه مه توان موشکی خود را به نمایش گذاشت. بیش از ۶۰ درصد از موشک هایی که یمنی ها در اختیار دارند از خارج به ویژه کره شمالی، روسیه و چین تهیه شده و ۴۰ درصد ساخت داخل هستند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ادامه توسعه برنامه موشکی در یمن برد موشک های بالستیک را به ۱۰۰۰ کیلومتر رسانده است. یمن که موشک هایی با برد بیش از ۳۰۰ کیلومتر نداشت در ظرف دو سال به موشکهای راهبردی با برد ۱۰۰۰ کیلومتر رسیده که تمامی جزیره العرب به غیر از کویت و شاخ آفریقا و سودان، اریتره، اتیوپی، جیبوتی و سه چهارم سومالی را پوشش می دهد. محافل اطلاعاتی از موشک برکان ۳ حوثی ها که برد آن بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر است سخن می گویند که غافلگیر کننده خواهد بود».

قدرت موشکی یمنی ها سخت مقامات ریاض و همپیمانان آنها را کلافه کرده است قدرت موشکی یمنی ها سخت مقامات ریاض و همپیمانان آنها را کلافه کرده است آنها همواره از رهگیری و انهدام موشک های شلیک شده از سوی ارتش و کمیته های مردمی یمن دم می زنند اما واقعیت گواه حقایق دیگری است زیرا به اذعان برخی کارشناسان آمریکایی ریاض بارها در معرض حمله موشکی یمنی ها قرار گرفته و سامانه آمریکایی پاتریوت از مقابله با آن ناکام مانده است.

به اعتقاد برخی کارشناسان هدف از اینکه آمریکایی ها از حضور نیروهای کلاه سبز در مرزهای عربستان با یمن سخن به میان آورده اند تا موشک های یمنی را رصد و نابود کنند تلاشی از سوی آمریکا برای بالا بردن روحیه طرف سعودی با توجه به افزایش حملات موشکی یمنی هاست به ویژه که ائتلاف تحت رهبری سعودی ها سه سال قبل یعنی چند روز پس از شروع جنگ ضد یمن مدعی نابودی موشک های یمن شده بودند.

یمنی ها صبح، و ظهر و شب به جیزان، نجران و ریاض موشک شلیک کردند تا احساس خرسندی سعودی ها از حضور نیروهای کلاه سبز را از بین ببرند و در ثانی ثابت کنند که راهکار مقابله با اقدامات آمریکا برای ممانعت از حملات موشکی را یافته اند و به عبارتی آمریکایی ها را هم در تنگنا قرار داده اند زیرا حملات موشکی همچنان ادامه دارد.

نگرانی از موشک های ارتش و کمیته های مردمی یمن به محافل صهیونیستی نیز رسیده است.

مرکز مطالعات راهبردی بگین رژیم صهیونیستی وابسته به دانشگاه بار ایلان در پژوهشی اذعان کرد: « موشک های بالستیکی که از سوی حوثی ها شلیک می شود بسیار خطرناک از حیث اصابت دقیق به هدف و توسعه فناوری آن هستند.

این مرکز صهیونیست مدعی شد که یمنی ها این موشکها را از ایران و کره شمالی به دست آورده اند.

در پژوهش این مرکز اسرائیلی آمده است: اسرائیل می تواند که بازار سلاح سعودی حضور داشته باشد و نقش بزرگی در تجهیز ریاض به سامانه تسلیحاتی برای مقابله با چالشهای امنیتی که با آن روبرو است، ایفا کند. تهدیداتی که عمق خاک سعودی به دنبال شلیک موشکهای انصارالله یمن را هدف قرار می دهد سبب افزایش فرصت به منظور گرایش عربستان برای خرید سامانه دفاع هوایی از اسرائیل برای مقابله با این موشکها می شود.

تمایل سعودی ها برای خرید سامانه دفاع موشکی از تل آویو

در این پژوهش که از سوی «دلینا نووشال» پژوهشگر صهیونیست آماده شده است به تمایل سعودی ها برای تجهیز خود به سامانه دفاع موشکی ساخت صهیونیستها به ویژه گنبد آهنین و سامانه «ترووی» اشاره شده و این تمایل را تحولی بزرگ در روابط میان تل آویو و ریاض توصیف کرده است.

بر اساس این پژوهش سال نقطه تحول بزرگی در روابط میان تل آویو و ریاض محسوب شده و آمده است که عربستان به دنبال استفاده از روابط خود با رژیم صهیونیستی برای تقویت قدرت بازدارندگی و بهبود توان خود برای مقابله با نقش ایران در منطقه است.

در پژوهشی که این مرکز صهیونیستی منتشر کرده تاکید شده که عربستان می تواند عرصه ای برای آزمایش توان سامانه های دفاع هوایی باشد.

در این پژوهش آمده است: درک نیاز به تقویت سامانه دفاع هوایی سبب شد که ملک سلمان در ماه اکتبر به روسیه برود و قراردادی به ارزش سه میلیارد دلار امضا کند که مسکو به موجب آن متعهد به تجهیز ریاض به سامانه پیشرفته اس ۴۰۰ شود. میل به خرید سلاح از روسیه به تمایل ریاض برای توسعه همکاری میان مسکو و ریاض در بسیاری از زمینه ها و از جمله مهار بحران های منطقه ای مربوط می شود. سعودی ها به نزدیک شدن به روسها دلبسته اند تا از آن برای فشار به انصارالله استفاده کنند.

بر اساس این پژوهش رژیم صهیونیستی؛ سعودی ها در حال حاضر به سامانه آمریکایی پاتریوت برای مقابله با موشک هایی که یمنی ها شلیک می کنند، تکیه کرده اند. جدای از آن سعودی ها در سال ۲۰۱۵ سامانه دفاع هوایی تاد را به ارزش ۱۵ میلیارد دلار خریده اند».

به هر حال قدر مسلم آن است که سعودی ها برای در امان ماندن از حملات موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن به هر طرفی چنگ می زنند و از سوی دیگر یمنی ها با توسعه برنامه موشکی خود به موشک هایی با برد بیشتر دست پیدا می کنند.