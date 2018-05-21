اشتفان شولتز، ضمن اشاره به سابقه مشکلات محیط زیستی اتریش در حاشیه رود دانوب و تلاش این کشور برای رویارویی با این مسئله به خبرنگار مهر، گفت: ما ۲۵ سال پیش یک تغییر سیاست بسیار مهم داشتیم. زمانی که آگاهی درباره آثار منفی توسعه بر محیط زیست افزایش یافت، به طرز سیستماتیکی آغاز کردیم به سازگار کردن چارچوب قوانین خودمان و ساز و کارهای اقتصادی‌مان به نحوی که این مقررات تازه سودمند هم باشد.

وی افزود: در آغاز با مقاومت‌هایی رو به رو شدیم. گمان می‌کردند داشتن انرژی‌های سبز و محیط زیست پاک و هوای پاک در مقابل صنعت قرار دارد. ولی حالا ۲۵ سال بعد می‌دانیم که این تغییر سیاست‌ها بسیار موفقیت‌آمیز بوده است. زیرا حالا ما در این زمینه در جهان پیشتازیم و فناوری که برای محیط زیست پاک توسعه دادیم را در سطح جهان ارائه می کنیم.

شولتز ادامه داد: باید یادآوری کنم که ما ۴۰ دریاچه اصلی در اتریش داریم که اکنون همه آنها کیفیت آب شرب دارند. چیزی که ما ۱۵ یا ۲۰ سال پیش نداشتیم. موضوعی که به خوبی نشان می‌دهد اگر چارچوب قانونی و فناوری درست را فراهم کنیم این تغییرات، آثار مثبت به دنبال دارند.

سفیر اتریش در تهران ضمن اشاره به جهانی شدن مساله آب گفت: تحلیلگران بسیاری هستند که معتقدند آب سرچشمه تنش‌های پیش رو در دهه‌های آینده است. در مورد اروپا، سه کشور هستند که به آب شیرین دسترسی دارند و اتریش یکی از آن‌هاست. فشار قابل توجهی در سطح اتحادیه اروپا وجود دارد که آب را به یک مسئولیت جمعی بدل کنند. اتریش مشخصا با این موضوع مخالف است و ما اکنون در تلاشیم که حق حاکمیت خود را با تصمیم‌گیری درباره نحوه مدیریت منابع آبی خودمان حفظ کنیم.

شولتز افزود: اما در مورد ایران، مسئله امنیت آب می‌تواند یکی از موضوعات مطرح برای دیدار بعدی آقای روحانی در اتریش باشد. فکر می‌کنم این یکی از مناسب‌ترین حوزه‌هایی است که برای ایران و ایرانیان اهمیت بسیار بالا دارد و می‌توانیم همکاری کنیم.

وی یادآوری کرد: اخیرا بازدیدی از مشهد داشتم و با شهرداری مشهد به توافق رسیده‌ایم که یک هیئت تجاری را تعیین کنیم و با همکاری وزارت امور اقتصادی اتریش در تهران و مشهد راه‌حل‌های ممکن برای مساله کمبود آب را بررسی کنیم.

سفیر اتریش در تهران گفت: بگذارید یک نکته مهم را اینجا یاد کنم. همه ما می دانیم که ایران با کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کند. اما به هر حال می‌بینیم که در حال حاضر هنوز ظرفیت بسیار زیادی برای بهبود وضعیت مدیریت و مصرفِ همین میزان آب کنونی وجود دارد. با اعمال مقررات هوشمندانه و فناوری پیشرفته برای صرفه‌جویی در مصرف آب و...، چرا که آب بسیار بسیار زیادی در ایران هدر می‌رود. این مسئله یک رویکرد کاملا تازه می‌طلبد. مدیریت ارشد نظام بسیار روشن‌نگر است و از این موضوع به خوبی آگاهی دارد اما این موضوع باید به خوبی تا پایین‌ترین رده بوروکراسی و مدیریتی ایران رهگیری شود.

شولتز در پایان تصریح کرد: بنابراین من فکر می‌کنم حتی با همین میزان آب موجود هم ایران می‌تواند خیلی بهتر از منابع آبی استفاده کند. این که در یک زمان مفروض در آینده به کمبود کامل آب برسیم مسئله چیز دیگری است اما امروز اگر مقررات و سیاست‌های درست را به کار ببندیم می‌توانیم امنیت آبی ایران را برای چند دهه آینده تضمین کنیم.