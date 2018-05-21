به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت پلیس، سرهنگ علی عسگری اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت فردی در امر تهیه و توزیع مواد مخدر، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این استان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و رصد تحرکات نامبرده اطلاع یافتند که این فرد قصد دارد مقدار قابل‌توجهی مواد مخدر را میان مشتریان خود توزیع کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز تأکید کرد: مأموران با رصد تحرکات نامبرده، خودرو متهم که یک پژو ۴۰۵ بود را دریکی از محله‌های کرج ردیابی کرده و زمانی که قصد دستگیری او را داشتند، وی خودرو را رها و با پای پیاده اقدام به فرار کرد که مأموران با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح و با شلیک یک تیر هوایی وی را متوقف و دستگیر کردند.

سرهنگ عسگری بابیان این‌که در بازرسی از صندوق‌عقب خودرو مقدار ۵۱ کیلوگرم مرفین کشف شد، خاطرنشان کرد: متهم به همراه مواد مکشوفه جهت تحقیقات بیشتر به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز منتقل شد.