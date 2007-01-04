به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به خوزستان، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز در آغاز سومین روز از بیست و چهارمین سفر استانی خود، در جمع مردم شهرستان شادگان مبارزات مردم این شهر بر ضد انگلیسی های اشغالگر و اجنبی ها را خط زرینی بر ذهن ملت ایران خواند که هیچ گاه زوده نخواهد شد.

وی گفت: امروز بیش از همیشه تاریخ ما نیازمند استقامت و پایداری هستیم، زیرا قدرتهای فاسد و زورگو می خواهند مقابل پیشرفت ، تعالی ، علم ، فن و صنعت مردم ایران بیایستند.

وی با اشاره به اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: بر اساس این اساسنامه و معاهده منع گسترش سلاح های اتمی به صراحت تاکید شده است که آژانس و کشورهای دارای فنآوری هسته ای موظفند به اعضای این آژانس کمک کنند تا از فناوری هسته ای برخوردار شوند و در مقابل کشورهای عضو تعهد بدهند که به سمت سلاح های هسته ای انحراف نداشته باشند .

رئیس جمهور تصریح کرد: اما متاسفانه علیرغم اینکه ملت ما جزو اولین کشورهایی بود که عضو آژانس شده است تا امروز سر سوزنی از سوی آژانس در زمینه های علمی و فناوری و حتی حقوقی و حمایتی صورت نگرفته است.

احمدی نژاد با بیان اینکه برخی از اعضای آژانس با دادن اطلاعات دروغ به قدرتهای فساد تلاش کرده اند تا در حرکت ملت ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای جلوگیری کنند ، گفت: این عملکرد آژانس باعث می شود کسانی که در آژانس هستند در عضویت خود تجدید نظر کنند و کشورهایی که عضو آژانس نیستند تمایلی به عضویت در این نهاد را نداشته باشند.

وی خطاب به این قدرت ها گفت: این روش شما منجر به کدورت ، انفجار و قانون شکنی در جهان خواهد شد.

رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه این قدرتها می خواهند کاری کنند که همه ملت ها مجبور به پنهان کاری شوند ، گفت: وقتی برای کشوری که همه فعالیت هایش را آشکارا انجام می دهد چنین مسائلی بوجود می آورند پیامش به دیگر ملت ها این است که به سمت پنهان کاری حرکت کنند .

وی افزود: این قدرتها باعث ایجاد فاصله بین ملتها می شوند و دشمنی ترویج می کنند ولی اگر فکر کرده اند که در شورای امنیتی که خودشان درست کرده و صاحب حق شده اند می توانند جمع شوند و چیزی را بر ضد ملت ایران امضا کنند در اراده این ملت تاثیری خواهد داشت سخت در اشتباهند.

احمدی نژاد تصریح کرد: ملت ایران همه از جنس عشایر شادگان و غیور هستند و این قدرتها بدانند که این ملت در تمام این سرزمین ایستاده و از حقوق خود دفاع خواهد کرد.

وی افزود: آنها خیال می کنند با این کاغذ منتشر کردن ها می توانند جلوی امواج خروشان ملت ایران را بگیرند اما این ملت تصمیم خود را گرفته و به زودی قله های هسته ای را فتح خواهد کرد.

رئیس قوه مجریه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات شهرستان شادگان گفت: وضعیت امروز شادگان به هیچ وجه در شان مردم این شهر نیست ، باید دولت و مردم این شهر دست به دست هم دهیم و به سرعت این وضعیت را عوض کنیم و شادگان را در شان مردم این شهر بسازیم .

وی در خاتمه سخنان خود از آغاز عملیاتی اجرایی کارخانه بزرگ تولید فولاد ، احیای تالاب شادگان و اعلام این منطقه به عنوان منطقه نمونه گردشگری ، حمایت مالی و ارزی از بخش خصوصی که داوطلب ایجاد یک مجتمع پتروشیمی شده است، احیای بندر تجاری و ساخت دو مجموعه ورزشی مجهز مخصوص دختران و پسران در شهرستان شادگان خبر داد.

گفتنی است رئیس جمهور تا ساعتی دیگر در جمع مردم شهرستان ماهشهر سخنرانی خواهد کرد.