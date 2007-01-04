یک مسئول عراقی اهانت به صدام در مراسم اعدامش را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،موفق الربیعی در گفتگو با شبکه خبری سی ان ان آمریکا در واکنش به جوسازی رسانه های عربی و غربی مبنی بر اهانت اجرا کنندگان حکم اعدام صدام به دیکتاتور سابق عراق پرسید : کجا اهانت شده است؛ منظور از فریادهای حاضران چیست، کجا صلوات فرستاده شد؟.



وی افزود: برخی حاضران در مراسم اعدام صدام در پایان نام مقتدی صدر را بیان کردند که صدام به آنها واکنش نشان داد؛ نمی دانم کجای این کار اهانت ( به صدام) است.



الربیعی گفت : هنگامی که مکان اجرای حکم را ترک کردم،از نحوه اجرای مراسم اعدام و اینکه همه چیز بر اساس قوانین انجام شد، افتخار کردم ؛ اما اشتباهاتی به وسیله ویدئو صورت گرفت که باید آنها را مورد توجه قرار داد، همچنانکه باید در این زمینه اقدام کنیم.



وی درباره شایعه اقدام برخی حاضران در جلسه دادگاه به انجام رقص در اطراف جسد صدام پس از اعدام گفت : این یکی از آداب و رسوم عراقی ها است که آنها در اطراف جسد برای ابراز احساساتشان می رقصند، مشکل این کار کجاست.



صدام سحرگاه شنبه 9 دی در مقر سازمان استخبارات نظامی در کوی الکاظمیه در شمال بغداد به سبب محکوم شدن در قتل 148 تن از ساکنان روستای دجیل در دهه هشتاد به دار مجازات آویخته شد.

پس از مراسم اعدام، شبکه دولتی العراقیه، نوار بی صدایی به مدت 20 ثانیه از مراسم اعدام صدام را پخش کرد، اما فردای روز اجرای حکم، در اقدام هماهنگ و حساب شده از سوی طرفهای ناشناس، نواری به مدت دو دقیقه ونیم در شبکه اینترنت از لحظات به دار آویخته شدن صدام و به هلاکت رسیدن وی پخش شد.



ادعا شده است که در نوار مذکور، برخی حاضران، نام مقتدی صدر روحانی جوان شیعه را فریاد می زدند؛ کما اینکه برخی از آنها شعارهایی بر ضد صدام در آخرین لحظات عمرش سر می دادند.



مقامهای عراقی سه شنبه دستور دادند تا درباره هویت شخصی که بدون اجازه از نحوه به دار آویخته شدن صدام به وسیله تلفن همراه فیلمبرداری کرده است؛ تحقیقات آغاز شود.

این تحقیقات همچنین به دنبال افشای هویت افرادی است که این نوار را در شبکه اینترنت منتشر کردند.



منابع دولت عراق ازتصمیم نخست وزیراین کشور بر مجازات مقصران وعاملان انتشار نوار مذکور خبر دادند.



این اقدام هماهنگ و برنامه ریزی شده سبب بروز نارضایتی در میان اقلیت اهل سنت عراق و بسیاری از کشورهای عربی شد.



این در حالی است که یک مسئول رسانه ای دولت عراق، بازداشت فردی را که اقدام به فیلمبرداری مراسم اعدام کرده بود؛ تایید کرد.



این منبع افزود: فرد بازداشت شده یکی از نگهبانان حاضر در محل اجرای اعدام صدام بود.