به گزارش خبرگزاری مهر، با به پایان رسیدن فصل فوتبال در لیگهای مطرح اروپایی اخبار مربوط به نقل و انتقالات یک بار دیگر داغ میشوند. یکی از این اخبار مربوط به پوگبا است که مدام به تیمهای دیگر و مخصوصا پاریسن ژرمن نسبت داده میشود. هرچند که این بازیکن فرانسوی اخیرا خودش در مصاحبهای احتمال پیوستن به پیاسجی را رد کرده است.
او در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی گفت: مطمئنم هرگز در پارک دپرنس برای باشگاه پیاسجی بازی نخواهم کرد. اصلا مجذوب چنین ایدهای نیستم، چون پدر و مادرم طرفدار مارسی بودند و در نتیجه پاریس ایده خوبی برای من نیست.
سوال دیگر از پوگبا درباره مورینیو و رابطه این دو با یکدیگر بود. وی گفت: صحبتهای زیادی در این باره شده است و زمانی که من بازی نمیکنم و روی نیمکت هستم بیشتر درباره من شایعه میشود. مردم فکر میکنند ما مشکلی داریم، اما فراموش نکنید لازم نیست حتما مربی و بازیکن بهترین دوستان هم باشند. با هم به رستوران رفتیم و آن زمان من مشکلاتی داشتم، مشکلاتی روحی، همین. او مرا روی نیمکت گذاشت، اما من در زمین جواب دادم و هر بار به من بازی داد بهترین بازیام را ارائه کردم.
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