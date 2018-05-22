به گزارش خبرگزاری مهر، با به پایان رسیدن فصل فوتبال در لیگ‎های مطرح اروپایی اخبار مربوط به نقل و انتقالات یک بار دیگر داغ می‌شوند. یکی از این اخبار مربوط به پوگبا است که مدام به تیم‎های دیگر و مخصوصا پاری‏‌سن ژرمن نسبت داده می‎شود. هرچند که این بازیکن فرانسوی اخیرا خودش در مصاحبه‎ای احتمال پیوستن به پی‎اس‎جی را رد کرده است.

او در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی گفت: مطمئنم هرگز در پارک دپرنس برای باشگاه پی‎اس‎جی بازی نخواهم کرد. اصلا مجذوب چنین ایده‌‏ای نیستم، چون پدر و مادرم طرفدار مارسی بودند و در نتیجه پاریس ایده خوبی برای من نیست.

سوال دیگر از پوگبا درباره مورینیو و رابطه این دو با یکدیگر بود. وی گفت: صحبت‎های زیادی در این باره شده است و زمانی که من بازی نمی‏‌کنم و روی نیمکت هستم بیشتر درباره من شایعه می‏‌شود. مردم فکر می‏‌کنند ما مشکلی داریم، اما فراموش نکنید لازم نیست حتما مربی و بازیکن بهترین دوستان هم باشند. با هم به رستوران رفتیم و آن زمان من مشکلاتی داشتم، مشکلاتی روحی، همین. او مرا روی نیمکت گذاشت، اما من در زمین جواب دادم و هر بار به من بازی داد بهترین بازی‎ام را ارائه کردم.