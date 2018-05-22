به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم زارعی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان سنندج که در فرمانداری این شهر برگزار شد، گفت: بچه ها رغبت زیادی برای مدرسه و کلاس ندارند و اوقات فراغت به معنی واقع کلمه می خواهند.

فرماندار شهرستان سنندج عنوان کرد: اگر بچه ها در ایام تابستان بازهم به کلاس های درس کشیده شوند بازدهی خوبی نخواهد داد.

وی با بیان اینکه سفر رفتن قسمتی از غنی سازی اوقات فراغت است، افزود: ادارات می توانند هزینه سفر تعدادی از جوانان را تقبل کنند و آنها را به سفر های خارج استانی اعزام کنند.

زارعی بیان کرد: سفر نرفتن جوانان خود به نوعی آسیب است و افراد زیادی وجود دارند که امکان سفر برایشان میسر نیست.

فرماندار سنندج اظهار داشت: الزامی نیست که کار ها دولتی شود و ارگان ها آن را برگزار کنند بلکه می توان کار به سازمان های مردم نهاد و افراد علاقه مند سپرده شود.

وی گفت: ادارات ورزش و جوانان می توانند با همکاری شهرداری مسابقات ورزشی را در پارک ها برگزار کنند و اوقات فراغت محله محور شود.

زارعی افزود: بچه های امروزی غیر از درس و مدرسه در هیج حوزه دیگری سر رشته ندارند و باید آموزش های اوقات فراغت به سمت مهارت های زندگی کشیده شود.

وی گفت: بچه ها را باید به محیط زیست حساس کرد و باید به آموزش در این حوزه تاکید داشت.

فرماندار سنندج عنوان کرد: ادارات می توانند از برنامه های موفق استان های دیگر الگو بگیرند و آنها را بومی و اجرا کنند.

وی با بیان اینکه از جوانان باید مشورت گرفت و از آنها نظر خواهی کرد، گفت: حد الامکان در کلاس های آموزشی که در حاشیه شهر برگزار می شود شهریه گرفته نشود و در این مناطق به فکر سود آوری نبود.

شهریار رحیمی نماینده سازمان های مردم نهاد در این نشست گفت: ادارات می بایست در بیان واقعیت ها با خود و مردم رو راست باشند و تنها برای افزایش سطح کارهای خود آمار ارائه نکنند.

نوی عنوان کرد: جوانان وضعیت خوبی ندارند و باید فراتر از این آمار ها فعالیت کرد تا مشکلات جوانان و عقب ماندگی ها را رفع شود.

وی گفت: تدوین برنامه ها برای جوانان دولتی شده و برنامه ریزی ها مرتبط با افراد میانسال صورت می گیرد.

رحیمی با بیان اینکه ۲۶ درصد جمعیت استان را جوانان تشکیل داده اند، افزود: کردستان از نظر فعالیت سازمان های مردم نهاد رتبه ۲۹ کشور را دارد و نشان می دهد که هیچ توجهی به جوانان در کردستان نمی شود.

نماینده سازمان های مردم نهاد با اشاره به اینکه دانش آموزان تنها قشر در دسترس هستند، بیان کرد: دانش آموزان تنها افرادی نیستند که به اوقات فراغت نیاز دارند درحالی که جوانان دیگر در روستا ها و نقاط حاشیه به فراموشی سپرده شده اند.

وی یادآور عدم توجه به جوانان شد، گفت: مطالبات جوانان کردستان انباشته شده و برنامه ها تنها به کلاس های درسی خلاصه شده است.



رحیمی با بیان اینکه کارشناسان ستاد ساماندهی امور جوانان فعال نیستند، گفت: کارشناس تخصصی جوانان در ادارات وجود ندارند و در هر جلسه فردی حضور می یابد که این نشان می دهد که در بحث کیفی بودن محتوا زیاد خوب کار نشده است.