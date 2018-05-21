دقت نظر ویژه در واگذاری معادن/سرمایه گذاران واقعی شناسایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مروج الشریعه در جلسه شورای معادن استان، اظهار کرد: هنگامی یک شرکت سرمایه گذار تصمیم به ارائه گزارش در حوزه اکتشاف و بهره برداری دارد باید مولفه های ادبیات گزارش را رعایت و به گونه ای صحبت کند که به محتوا و اصل عملیات آسیبی وارد نشود.

وی با بیان اینکه در گزارشات باید آینده نگری و چشم اندازهای پسا اکتشاف ارائه شود، افزود: نیروهای متخصص و دانشگاه های استان فرصت های گران بهایی هستند که باید مورد توجه شرکت های سرمایه گذاری قرار گیرند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برخی از درخواست های طرح های معدنی نشان از اقتصاد ضعیف معدنی در استان است لذا تلاش و کار قوی تر در این حوزه نیاز است، گفت: با توجه به اینکه برخی سرمایه گذاران معدنی قصد تعطیلی دارند و تنها از امکانات اقتصادی استان استفاده می کنند باید در صلاحیت سنجی و واگذاری طرح های معدنی توجه بیشتری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی پتانسیل های معدنی زیادی دارد لذا تقاضای تعطیلی از سوی سرمایه گذاران مطلوب نیست، عنوان کرد: نوسانات بازار در همه جای کشور وجود دارد لذا باید به سرمایه گذارانی که به سبب مشکلات بازار تقاضای تعطیلی دارند کمک بیشتری صورت گیرد.

مروج الشریعه با اشاره به اینکه رکود بازار دلیل قابل قبولی برای توقف فعالیت های معدنی نیست، بیان کرد: تعطیلی معادن استان به دلیل رکود بازار و دلایل کوچکدیگر شایسته استان نیست و باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه همه مسئولین و مردم باید بدانند که معدن به عنوان موتور محرک اقتصادی استان به شمار می آید و باید جزء اولویت های استان در نظر گرفته شود، اظهار داشت: سرمایه گذاران معدنی باید با راحت ترین روش های ممکن جذب شوندچراکه تعطیلی واحدها خسارت های زیادی به استان وارد می کند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: تعطیلی واحدهای معدنی موجب خام فروشی و استخراج مواد معدنی خواهد شد.

وی با اشاره به سخت گیری های منابع طبیعی در برخی از مسائل مربوط به معدن، گفت: این سخت گیری ها در برخی موارد موجه است چراکه منابع طبیعی مسئولیت های زیادی بر عهده دارد و بر عواقب برخی امور بیشتر واقف است.

مروج الشریعه با بیان اینکه تجدیدنظر در قوانین منابع طبیعی امر بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد: استان خراسان جنوبی هنگامی به توسعه خواهد رسید که معادن استان به سرمایه گذاران واقعی واگذار شود.

وی با اشاره به اینکه تاوان تعطیلی معادن را مردم باید پس بدهند چراکه به رفع مشکلات جوانان از طریق این حوزه امید دارند، عنوان کرد: منابع طبیعی باید مسائل را به شهرستان های حوزه معدنی واگذار و به کارشناسان شهرستانی خود اعتماد کند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه باید به سمتی پیش برویم که سرمایه گذاران خود به محیط بانانی متعهد تبدیل شوند، اظهار داشت: باید از ظرفیت بخش خصوصی نیز برای توسعه فضای سبز استفاده کرد.