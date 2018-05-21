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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۴:۱۷

محققان انگلیسی پی بردند؛

ارتباط بین باکتری موجود در جفت و زایمان زودهنگام

ارتباط بین باکتری موجود در جفت و زایمان زودهنگام

محققان پی بردند وجود مقادیر بالا باکتری های بیماری زا در جفت زن باردار عامل زایمان زودهنگام است.

به گزارش خبرنگار مهر، این یافته از این نظریه حمایت می کند که عفونت مادر می تواند موجب زایمان زودهنگام شود، یعنی نوزاد زودتر از هفته ۳۷ بارداری متولد شود.

«لیدیا لئون»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالج لندن، در این باره می گوید: «ما تعداد زیادی باکتری های بیماری زا معروف نظیر مایکوپلاسما و اوره پلاسما را در زنانی که زایمان زودهنگام خودبخودی داشتند مشاهده کردیم که رابطه بین عفونت مادر و زایمان زودهنگام را تایید می کند.»

در این مطالعه، محققان باکتری ها را در هر دو نمونه جفت زایمان سالم و زایمان زودهنگام بیش از ۲۵۰ زن بررسی کردند.

لئون در ادامه می افزاید: «تفاوت آشکاری در نوع باکتری های مشاهده شده در جفت وجود داشت که به نوع زایمان به شکل سزارین یا طبیعی بستگی دارد.»

به گفته محققان، هنوز فهم ما از زایمان زودهنگام خودبخودی محدود است و نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه وجود دارد.

زایمان زودهنگام با هردو ناتوانی های روانی و فیزیکی مرتبط است و علت اصلی مرگ و میر نوزاد در جهان شناخته می شود. عفونت دلیل مهم زایمان زودهنگام خودبخودی است.

کد مطلب 4302887

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