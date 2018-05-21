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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۴:۱۲

یافته جدید تحقیقاتی؛

شناسایی آنتی اکسیدان طبیعی که سلامت قلب را بهبود می بخشد

شناسایی آنتی اکسیدان طبیعی که سلامت قلب را بهبود می بخشد

محققان دریافتند آنتی اکسیدان طبیعی "بیلی‌روبین" به بهبود سلامت قلب و عروق کمک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیلی‌روبین یکی از رنگدانه های زردرنگ متمایل به نارنجی است که از شکست و تجزیه طبیعی هموگلوبین حاصل می‌شود و عامل رنگ زرد ادرار و رنگ قهوه‌ای مدفوع است. این رنگدانه از طریق کبد دفع می شود.

محققان با بررسی داده های سلامت حدود ۱۰۰ هزار کهنه سرباز دریافتند وجود میزان بالاتر بیلی‌روبین در خون با نرخ پایین تر نارسایی قلبی، حمله قلبی و سکته مرتبط است.

چندین مطالعه نشان داده اند که بیلی‌روبین به خاطر عملکردش به عنوان یک آنتی اکسیدان یا پیشگیری از تصلب شریان دارای تاثیرات سودمندی است.

محققان در این مطالعه شرکت کنندگان را از لحاظ میزان بیلی‌روبین به چهار گروه تقسیم کردند. آنها مشاهده کردند گروه دارای بالاترین میزان بیلی‌روبین در مقایسه با گروه دارای کمترین میزان ۷۶ درصد کمتر با ریسک ابتلا به مشکلات قلبی-عروقی مواجه بودند.

کد مطلب 4302891

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