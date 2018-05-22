حجت الاسلام حسنی مجاهد نستوه آذربایجان نماد وحدت و شجاعت

به گزارش خبرنگار مهر، مجاهد نستوه آذربایجان و یار دیرین امام (ره) و مبارز انقلابی حجت الاسلام غلامرضا حسنی در سال ۱۳۰۶ در روستای بزرگ آباد ارومیه در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. وی در ۲۰ سالگی به حوزه علمیه ارومیه رفت و چندی بعد برای ادامه تحصیلات حوزی راهی قم شد.

این روحانی نستوه صحنه های به یاد ماندنی در تاریخ آذربایجان خلق کرده است و روایت ایثار و فداکاری های وی هرگز از ذهن ملت قهرمان این خطه از ایران اسلامی پاک نمی شود.

حجت الاسلام حسنی در مبارزه مسلحانه مردم ارومیه با طاغوت و پس از آن با عوامل ضد انقلاب، تشکیل اولین بسیج مردمی انقلاب اسلامی، خنثی سازی توطئه حزب دموکرات در نقده، دفاع از پادگان پیرانشهر و ده‌ها رویداد تاریخی آذربایجان و کردستان نقش محوری داشت.

سه بار ترور ناموفق حجت الاسلام حسنی

وی در دهه ۴۰ علم مبارزه با رژیم را در دست گرفت و با سخنرانی کوبنده در مسجد اعظم ارومیه نسبت به تشکیل و سازماندهی گروه های انقلابی اقدام کرد، اوج مبارزات مسلحانه وی دوم بهمن سال ۵۷ در حادثه به توپ بسته شدن مسجد اعظم ارومیه به عنوان اولین اقدام مسلحانه ایران علیه رژیم پهلوی شکل گرفت.

مبارزات مسلحانه این روحانی مبارز در درگیری گروهک های ضد انقلاب پس از انقلاب نیز ادامه داشت. با توجه به مبارزات انقلابی حرکت در مسیر ولایت در رهبری سه بار از سوی گروهک های ضد انقلاب سه بار در تهران و ارومیه هدف ترور ناموفق قرار گرفت.

نمایندگی اولین دوره مجلس از حوزه انتخابیه ارومیه، نمایندگی ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه از اول پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۹۲ بخشی از افتخارات حجت الاسلام غلامرضا حسنی در این خطه از کشورمان بود.

مرحوم حجت الاسلام حسنی پدرش را در ۱۴ سالگی از دست داد و دو سال بعد از آن به توصیه مادرش یک اسلحه ورندل تهیه کرد تا بتواند از خود و خانواده‌اش دفاع کند، این نخستین آشنایی این طلبه جوان با اسلحه بود که بعدها هیچگاه از وی جدا نشد، این مجاهد نستوه درباره دقتش در تیراندازی چنین گفته بود: من از ۵۰ تا ۶۰ متری نوک سیار را می‌زدم.

حجت الاسلام حسنی از سال ۱۳۲۴ علیه حکومت پهلوی مبارزه می‌ کرد و زمانی که لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در سال ۱۳۴۱ شمسی توسط حکومت شاه مطرح شد، همچون بسیاری دیگر از روحانیان آن زمان مخالفت کرد.

مرحوم حجت الاسلام حسنی افسر شجاع مبارزات قبل و بعد از انقلاب اسلامی

ارومیه نخستین شهر کشور بود که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با هدایت مرحوم حجت اسلام حسنی جرقه مبارزه مسلحانه در آن زده شد و واقعه مسجد اعظم ارومیه در دوم بهمن ۱۳۵۷ به وقوع پیوست.

در این روز مسجد اعظم ارومیه که مبارزان انقلابی را در خود جای داده بود، مورد هدف گلوله های ماموران رژیم طاغوت قرار گرفت و بسیاری از مبارزان به شهادت رسیدند، اما قیام مسلحانه مردم از همین مسجد شروع شد و سربازان طاغوت به رگبار بسته شدند.

نقش و تاثیر این جنگ مسلحانه در تقویت حرکت انقلابی مردم ایران به حدی بود که در سال های نخستین جنگ تحمیلی حضرت امام خمینی (ره) فرمودند که همه باید مثل آقای حسنی مسلح شویم.

رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با اعضای کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی، در وصف حجت الاسلام حسنی، از مرحوم حسنی به عنوان افسر شجاع دوران دفاع مقدس و مبارزات قبل و پس از انقلاب یاد کردند.

روحش شاد و یادش گرامی باد.