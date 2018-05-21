ضرب و جرح در دماوند/یک چوپان از ناحیه سر آسیب دید

عبدالرحمان رزمگه در گفتگو با خبرنگار مهر از ضرب و جرح در شهرک «محمودیه» خبر داد و افزود: در پی این حادثه که حدود ساعت ۲۱ شامگاه دوشنبه رخ داد، اورژانس آبسرد به محل اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه یک چوپان از ناحیه سر به شدت آسیب دیده بود.

رییس اورژانس دماوند اضافه کرد: چوپان مصدوم به سرعت توسط عوامل اورژانس به بیمارستان سوم شعبان دماوند منتقل شد.

رزمگه افزود: به دلیل شدت جراحات وارده، مصدوم توسط اورژانس کیلان به بیمارستان امام حسین(ع) تهران انتقال یافت.

بر اساس این گزارش، محمودیه روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان دماوند در دهستان «جمع آبرود» است، که در شمال شرق استان تهران واقع شده است.