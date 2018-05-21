درگیری پلیس با قاچاقچیان در عسلویه/ ۷۰۰ کیلوگرم تریاک کشف شد

سردار خلیل واعظی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای مقابله و مبارزه با مواد مخدر تلاشهای گستردهای صورت گرفته و برنامههای اطلاعاتی و عملیاتی متعدد و متنوعی در دستور کار داریم.
وی با اشاره به درگیری پلیس با تیم حرفهای ترانزیت مواد مخدر در عسلویه خاطرنشان کرد: دوشنبهشب در حالی که قاچاقچیان قصد انتقال محموله بزرگ مواد مخدر از دریا به خشکی را داشتند توسط پلیس متوقف شدند.
فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به انجام این عملیات در یکی از بخشهای شهرستان عسلویه، بیان کرد: با حضور هوشمندانه پلیس، قاچاقچیان در محاصره پلیس قرار گرفتند ولی قصد مقاومت در مقابل پلیس را داشتند.
وی اضافه کرد: خودرو قاچاقچیان بر اثر تیراندازی پلیس و هدف قرار گرفتن لاستیک خودروی آنان متوقف شد و بیش از ۷۰۰ کیلوگرم تریاک در این عملیات کشف شد.
سردار واعظی از دستگیر سه نفر از سوداگران حرفهای و سرباند انتقال مواد مخدر در این عملیات خبر داد و افزود: دو دستگاه خودرو و یک دستگاه موتورسیکلت نیز در این عملیات توقیف شد.
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