به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی دوشنبهشب در جمع خبرنگاران گفت: با تلاش کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر، یک محموله ۲۰ تنی ربگوجهفرنگی که در شرایط کاملا غیر بهداشتی نگهداری میشد و قصد بارگیری به یکی از استانهای همجوار را داشت در حین بارگیری، کشف و توقیف شد.
وی افزود: این محموله ربگوجهفرنگی فاقد هرگونه شرایط، مشخصات و مجوزهای بهداشتی بود و به صورت فله در ۶۴ بشکه ۲۰۰ کیلوگرمی جاسازی شده بود.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر اضافه کرد: محل اختفای این محموله در یکی از روستاهای بخش بردخون بود و افراد قصد حمل آن به یکی از شرکتهای تولید ربگوجهفرنگی در یکی از استان های همجوار داشتند.
آخوندی با بیان اینکه با هرکسی که امنیت غذایی مردم را به مخاطره اندازد بدون اغماض برخورد قانونی صورت میگیرد گفت: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی مراتب را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.
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