به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، در حکم عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر خطاب به فاطمه دهقانی آمده است: نظر به تجارب و شایستگی جنابعالی و با حفظ پست سازمانی به موجب این حکم به سمت سرپرست دفتر روستایی و شوراها منصوب می‌شوید.



در ادامه این حکم آمده است: امید است با استعانت از خداوند متعال و ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات و جلب حداکثری مشارکت مردمی، زمینه تسریع در اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های توسعه، ارتقا زیرساخت‌ها، خدمات و امکانات عمومی، گسترش و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در تمام روستاهای استان و بویژه شناسایی فرصت‌ها و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و راه‌اندازی واحدهای کوچک و متوسط تولیدی متناسب با شرایط هر روستا با جلب حمایت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط و بانک‌ها را فراهم آورده و با نظارت موثر و مستمر بر فعالیت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها و پروژه‌های دهیاری‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای اسلامی و توانمندسازی و ارتقا مشارکت عمومی، تحول در ارائه خدمات شایسته و نوین به روستا را محقق کنید.