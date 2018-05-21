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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۳:۳۱

ریچارد هاس: رویکرد ترامپ در مورد ایران، بی نتیجه است

ریچارد هاس: رویکرد ترامپ در مورد ایران، بی نتیجه است

رئیس شورای روابط خارجی آمریکا سیاست دولت ترامپ در قبال ایران را بی نتیجه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ریچارد هاس» رئیس شورای روابط خارجی آمریکا با بیان این که سیاست «همه یا هیچ» دولت آمریکا در قبال ایران، به رویکرد تغییر رژیم تبدیل شده تاکید کرد چنین رویکردی بی نتیجه است.

وی در پیامی توییتری با اشاره به اقدامات دولت ترامپ در قبال کره شمالی و ایران یادآور شد: با این روش ما نه به راه حلی صلح آمیز دست می یابیم و نه به تغییر این رژیم ها.

گفتنی است وزیر خارجه آمریکا شب گذشته طی سخنانی شدیداللحن از اعمال تحریم های جدید علیه ایران در صورت عدم توقف اقدامات منطقه ای این کشور سخن گفت.

کد مطلب 4302929

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